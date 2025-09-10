DOKAZANO NAJGORI LAŽOV: Blokaderi demantovali lažovčinu Štimca (FOTO)
STUDENTI u blokadi Medicinskog fakulteta u Novom Sadu priznali su je blokader Vladimir Štimac najobičniji lažov!
Štimac je, podsetimo, tvrdio da je studentkinja tog fakulteta maltretirana u policiji, što su blokaderi oštro demantovali.
- U vezi sa navodima koji su se pojavili na društvenim mrežama, želimo da pojasnimo da je naša koleginica tokom pretresa u pritvoru morala da se skine, što predstavlja deo standardne procedure koja se u tim okolnostima sprovodi. Naglašavamo da nije bilo nikakvog neprikladnog ponašanja niti seksualnog uznemiravanja. Koleginica je u svom pismu želela samo da istakne neprijatnost cele situacije, kao i apsurdnost činjenice da je tretirana kao kriminalac, iako je prethodno mirno učestvovala u protestu - naveli su na zvaničnom nalogu.
Iako je, dakle, sasvim jasno da su Štimac i njegovi saborci najobičniji lažovi, neki tužilac (ko je rekao Boris Majlat?) ne reaguje, iako bi po zakonu morao.
Jer ono što su Štimac i njegova bratija uradili podvodi se pod krivično delo širenje panike.
