"KINESKA OGROMNA ŽRTVA U DRUGOM SVETSKOM RATU TREBA DA OSTANE UPAMĆENA U ISTORIJI": Aleksandar Vulin za CCTV

"OGROMNA žrtva koju je Kina podnela u Drugom svetskom ratu mora se zauvek pamtiti u istoriji", izjavio je Aleksandar Vulin za CCTV povodom obeležavanja 80. godišnjice pobede u Kineskom narodnom ratu i Svetskom antifašističkom ratu i dodao da je uloga Kine nepravedno zapostavljena u zapadnoj istoriografiji.

Foto: Printskrin

Naglasio je da bi zapadna istoriografija trebalo da zabeleži ulogu koju je Kina odigrala i ostavila snažan i upečatljiv trag i da se u izuzetno teškim uslovima suprotstavila jednoj od najsnažnijih sila Osovine, stvorila vreme i uslove za kontraofanzivu saveznika, i podnela ogromne žrtve.

"Šta bi bilo da se Japanci nisu borili sa Kinom, koliko bi miliona japanskih vojnika bilo slobodno za napad na Sovjetski savez, a samim tim koliko manje Hitlerovih vojnika bi moralo da ide na Sovjetski savez pa bi se borili protiv zapadnih saveznika i SAD? Kineska borba je bila herojska. Kina je imala slabu državu, bila je rascepkana i podeljena a opet je na sebe primila udar možda i najsnažnije članice Trojnog pakta, a sigurno brutalnije nego što je bila Italija. Kineski doprinos pobedi u Drugom svetskom ratu je ogroman", rekao je Vulin i dodao da je veoma ponosan što može da kaže da se u Srbiji doprinos Kine i te kako ceni i da se puno zna o doprinosu Kine.

Vulin je takođe istakao da je Kina snaga koja nikome ne preti i da se čvrsto drži puta mirnog razvoja.

„Predsednik Si Đinping je jedan od najvažnijih vođa 21. veka, a Kina je sila koja ne preti nikome. To je nešto što je veoma neobično nama koji živimo na Zapadu. Mi smo navikli da velika sila uvek zahteva, da velika sila uvek traži i postavlja pravila ponašanja. Predsednik Si Đinping i Kina su pokazali da to ne mora tako već da je moguće voditi svet sa međusobnim poštovanjem, sa podrškom međusobnom razvoju i samim tim očuvanju mira. Svet bez Kine više nije moguć i to ne mislim samo ekonomski već i politički, vojno i diplomatski. To je upravo doprinos predsednika Si Đinpinga. Ovo je jedna nova Kina", rekao je Aleksandar Vulin.

