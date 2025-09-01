PAVKOV NAJAVILA VELIKU NACIONALNU EKOLOŠKU KAMPANJU: Priroda nema alternativu. Zato deluj i ti!
MINISTARKA zaštite životne sredine Sara Pavkov najavila je početak velike nacionalne ekološke kampanje, čiji je cilj podsticanje na zajednički angažman u očuvanju prirode širom Srbije, uz poseban fokus na mlade kao stubove zelene budućnosti Srbije.
Pavkov je istakla da će kampanja obuhvatiti raznovrsne i konkretne aktivnosti na terenu, od čišćenja i sadnje, do boljeg upoznavanja sa radom i potrebama očuvanja zaštićenih prirodnih dobara, kako bi se što efikasnije odgovorilo na izazove i potrebe životne sredine.
-Veliko mi je zadovoljstvo što danas mogu da najavim nacionalnu ekološku kampanju kojoj je cilj da svi zajedno, udruženi i vođeni pre svega snagom mladih, krenemo u sveobuhvatnu akciju očuvanja prirode širom Srbije. Već od danas, kroz različite kanale komunikacije, imaćete priliku da pogledate naš tizer kojim, uz podršku pojedinih ekološki osvešćenih javnih ličnosti, najavljujemo ovu veliku kampanju. Očekujem da će pripremna faza biti uskoro gotova i da ćemo vrlo brzo moći da se zajedno pokažemo i u akciji, na terenu. Pripremili smo brojne aktivnosti, od neophodnih akcija čišćenja, zatim sadnje i oplemenjivanja lokalnih sredina, upoznavanja i konkretnog učestvovanja u zaštiti biodiverziteta i upravljanja zaštićenim područjima, zaštićenim vrstama, kao i bližeg upoznavanja šta sve čini lepotu profesije čuvara prirode, rekla je Pavkov.
Pavkov je pozvala sve građane, a naročito mlade, da se uključe i daju svoj doprinos očuvanju životne sredine, a sve detalje mogu da prate na kanalima komunikacija Ministarstva zaštite životne sredine.
-Pozivam sve mlade da se uključe i da, kroz učešće u našim akcijama budu zeleni stubovi u svojim lokalnim samoupravama i čuvari naše zajedničke zelene budućnosti. Pozivam i sve zainteresovane građane da se takođe uključe, jer svaka ideja, svaka sadnica, svaka očuvana livada čini razliku. I da završim u duhu našeg slogana: Priroda nema alternativu. Zato deluj i ti!, poručila je Pavkov.
Komentari (0)