"DA MI JE NEKO REKAO DA ĆU OVO DA IZGOVORIM" Vučević razočaran, evo šta misli o državnim i privatnim fakultetima (FOTO)

LIDER SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević istakao je na svom profilu da je "na ivici da preporuči privatne fakultete".

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

On je odgovarajući na pitanje da li vredi danas upisati državni fakultet, odgovorio sledeće:

-Da mi je neko rekao da ću ja da kažem nešto negativno o državnim, a da ne kažem pozitivno o privatnim fakultetima, ne bih poverovao i rekao bih da je to neka sprdnja, zezancija. Ali evo danas, ja ne bih mogao da kažem da je neka svetla budućnost na državnom univerzitetu ili univerzitetima, osim ako se nešto dramatično ne promeni. Niko nije uspeo tako da unizi državni univerzitet kao što su neki profesori i loši studenti. Gotovo sam na ivici da kažem, moja preporuka je da idete na privatne fakultete- istakao je na Instagramu.