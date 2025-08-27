BRNABIĆEVA SA STEVANDIĆEM: Dogovoreno održavanje trećeg Parlamentarnog foruma Republika Srbija - Republika Srpska
PREDSEDNICA Narodne skupštine Republike Srbije sastala se u Beogradu sa kolegom iz Republike Srpske, Nenadom Stevandićem.
"Sastanak sa dragim kolegom @nenad_stevandic u Beogradu. Dogovorili smo održavanje trećeg Parlamentarnog foruma Republika Srbija - Republika Srpska 17. i 18. septembra u Banjaluci. Ponosni na naše neraskidive veze koje ćemo u budućnosti samo dodatno jačati", navedeno je na zvaničnom Instagram nalogu predsednice Skupštine.
Preporučujemo
MERC POZVAO PUTINA I ZAPRETIO: Ako se ne sastaneš sa Zelenskim, onda...
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc pozvao je šefa Kremlja Vladimira Putina da se sastane nasamo sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.
26. 08. 2025. u 14:34
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
DIPLOMATSKI SKANDAL U EVROPI: Otkriveni agenti, radili za Trampa - poznato šta im je bio plan
DANSKA vlada je opozvala otpravnika poslova SAD u zemlji nakon što su obaveštajne službe tamo otkrile da najmanje tri američka državljanina rade na "operacijama uticaja" na Grenlandu kako bi zemlju udaljili od Danske i približili SAD.
27. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)