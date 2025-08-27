Politika

BRNABIĆEVA SA STEVANDIĆEM: Dogovoreno održavanje trećeg Parlamentarnog foruma Republika Srbija - Republika Srpska

В.Н.

27. 08. 2025. u 14:01

PREDSEDNICA Narodne skupštine Republike Srbije sastala se u Beogradu sa kolegom iz Republike Srpske, Nenadom Stevandićem.

Foto: Instagram/anabrnabic

"Sastanak sa dragim kolegom @nenad_stevandic u Beogradu. Dogovorili smo održavanje trećeg Parlamentarnog foruma Republika Srbija - Republika Srpska 17. i 18. septembra u Banjaluci. Ponosni na naše neraskidive veze koje ćemo u budućnosti samo dodatno jačati", navedeno je na zvaničnom Instagram nalogu predsednice Skupštine.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ana Brnabić (@anabrnabic)


 

