BALAĆ: Napad na kuću mojih roditelja – vrhunac blokaderskog nasilja
VLADIMIR Balać, student koji želi da uči, doživeo je jezive pretnje od "Zborova Novog Sada".
On je tim povodom ostavio poruku na TikToku:
-Pre nekoliko miuta sam došao ispred svoje kuće u Futogu koju su mi noćas išarali. I možete iza mene da vidite šta su napisali. Napisali su „Selite se dođoši. Zborovi Novi Sad“.
Ovo „Selite se dođoši“ je pretnja. Jer šta će biti ako se ja ne odselim. Oćete me fizički napasti? Oćete napasti mene, moju porodicu?
Oni koji su ovo uradili su se i potpisali. Napisali su „Zborovi Novi Sad“. To su verovatno isti oni kojima smeta izgradnja crkve na Limanu. I isti oni koji se protive i kojima smeta srpska trobojka.
Verovatno su i to oni koji aplaudiraju Piculi na one sramne izjave protiv naše zemlje i protiv našeg naroda.
A ja moram i hoću odavde da im poručim: Da se ne bojim, da se ne plašim i da se neću predati. I da ću nastaviti i dalje da dobijam desetke, da ću nastaviti i dalje da budem dobar đak. Da ću se boriti svim svojim bićem da moja zemlja, moja Srbija, bude bolje mesto za život. Nema predaje i ne damo vam Srbiju.
