Politika

BALAĆ: Napad na kuću mojih roditelja – vrhunac blokaderskog nasilja

В. Н.

26. 08. 2025. u 17:48

VLADIMIR Balać, student koji želi da uči, doživeo je jezive pretnje od "Zborova Novog Sada".

БАЛАЋ: Напад на кућу мојих родитеља – врхунац блокадерског насиља

Foto printskrin TikTok/balac_vladimir

On je tim povodom ostavio poruku na TikToku:

-Pre nekoliko miuta sam došao ispred svoje kuće u Futogu koju su mi noćas išarali. I možete iza mene da vidite šta su napisali. Napisali su „Selite se dođoši. Zborovi Novi Sad“.

Ovo „Selite se dođoši“ je pretnja. Jer šta će biti ako se ja ne odselim. Oćete me fizički napasti? Oćete napasti mene, moju porodicu?

Oni koji su ovo uradili su se i potpisali. Napisali su „Zborovi Novi Sad“. To su verovatno isti oni kojima smeta izgradnja crkve na Limanu. I isti oni koji se protive i kojima smeta srpska trobojka.

Verovatno su i to oni koji aplaudiraju Piculi na one sramne izjave protiv naše zemlje i protiv našeg naroda.

A ja moram i hoću odavde da im poručim: Da se ne bojim, da se ne plašim i da se neću predati. I da ću nastaviti i dalje da dobijam desetke, da ću nastaviti i dalje da budem dobar đak. Da ću se boriti svim svojim bićem da moja zemlja, moja Srbija, bude bolje mesto za život. Nema predaje i ne damo vam Srbiju.

@balac_vladimir Neću se odseliti i ne plašim se! 🇷🇸 Predaja nije opcija. #srbija🇷🇸 #novisad🇷🇸 #blokada #blokaderi ♬ original sound - balac_vladimir

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

BRNABIĆ O EVROPSKOJ ZELENOJ STRANCI: Kakvi licemeri! (FOTO)
Politika

0 16

BRNABIĆ O EVROPSKOJ ZELENOJ STRANCI: Kakvi licemeri! (FOTO)

Kada bi Evropska zelena stranka (EGP) zaista bila zainteresovana za vladavinu prava i stanje demokratije u Srbiji, oni bi sa zabrinutošću konstatovali da su, u proteklih 9 meseci, građani Srbije bili izloženi torturi u vidu više od 23.300 neprijavljena skupa – dakle, potpuno nelagalna i protivzakonita, i više od 12.500 blokirane ulice, napisala je predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, čije saopštenje prenosimo u celosti.

26. 08. 2025. u 16:34

Politika
Tenis
Fudbal
KIPRANI ZAPANJENI: Stigle delije u Limasol na Pafos - Crvena zvezda i odmah - ovo! (VIDEO)

KIPRANI ZAPANjENI: Stigle "delije" u Limasol na Pafos - Crvena zvezda i odmah - ovo! (VIDEO)