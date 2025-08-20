Politika

MEĐU BLOKADERIMA NEMA LJUDI SA LICEM, SKRIVAJU SE IZA TOBOŽ NEČEG VEĆEG Vučić: Oni nemaju šta da ponute, a ljudi traže povratak stabilnosti

В.Н.

20. 08. 2025. u 12:27

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar VUčić govoreći o blokaderima kaže da nemaju šta da ponude.

Foto: Profimedia

- Niko, ni njihovi ljudi nisu srećni kada pokazuju svoje pravo lice. Inače, tamo nema ljudi sa licem, svi se skrivaju iza nečega tobož većeg i nemaju šta da ponude. Kada kažete ljudima šta je alternativa stabilnosti i sigurnosti, oni to nemaju da ponude. Zato se ljudi osećaju nesigurno i taže povratak stabilnosti. 

