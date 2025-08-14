Politika

BLOKADERI PRAVE HAOS NA NOVOM BEOGRADU: Pirotehničkim sredstvima napali policiju kod prostorija SNS

В.Н.

14. 08. 2025. u 21:54

BLOKADERI teroristi napali su petardama, topovskim udarima i dimnim bombama policiju sa više strana kod prostorija SNS u palmira Toljatija na Novom Beogradu.

Foto: Printskrin

Policiju gađaju sa svih strana, a acija je organizovana i koordinisana. 

Paralelno sa ovim napadima, desio se napad na policiju i u centru grada kada su na njih nasrnuli blokaderi bakljama. 

