"OVO JE PRAVO LICE BLOKADERA" Brnabić obišla SKC: Dobro je da ljudi vide kako bi izgledala budućnost Srbije sa njima (VIDEO)

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić obišla je Studentski kulturni centar (SKC) u Beogradu.

Foto: Novosti

Tu je bio i ministar prosvete Dejan Vuk Stanković.

Podsetimo, nakon višemesečne blokade ove institucije od strane blokadera zgubidana, SKC je potpuno uništen, a iz njega je pokradena bogata arhiva.

Ukradeno je više stotina plakata, audio zapisa, ozvučenje, rasveta... Ukradena je i telefonska centrala, snimače, nadzorne kamere.

- To su isekli da ne bismo mogli da identifikujemo - kazala je Brnabić.

Duhovna rekonstrukcija je nešto što će duže trajati, naglasio je ministar prosvete.

Osvrćući se na "kućni red" blokadera, Brnabić je primetila da se nijednog pravila nisu prdžavali.

- Osuđuju svaki vid fašizma, a fašizam je kada idete ljudima po kućama. Videćete gore simbole sa kukastim krstovima - istakla je.

- Na kraju su toliko posvećeni, da su ostavili sve ovo i otišli. Dobro je da ljudi vide kako bi izgledala budućnost Srbije sa njima - rekla je Brnabić.

Kako je kazala, prvi put je ušla u SKC nakon blokade.

- Zamislite kako izgleda mesto koje je za njih od posebne važnosti. Zašto smo odlučili da napravimo izložbu? Zato što ovako izgleda većina fakulteta. Predsednik Vučić je rekao da ćemo mi poštovati autonomiju fakulteta, mi nećemo da ulazimo. U SKC možemo da pokažemo. Na određenim fakultetima je situacija dosta gora. Zbog toga je važno da smo otvorili SKC, ovo je pravo lice blokadera. Mnogi nisu verovali, ovako bi Srbija izgledala da je oni vode - kaže Ana Brnabić.

Kazala je da je važno da se SKC-u vrati stari sjaj.

- Čim se završi izložba, mi krećemo u sređivanje. Već se sada prave planovi - rekla je.

Govoreći o šteti koja je napravljena, ministar prosvete je kazao:

- Najveća šteta je u obrazovnom procesu. Materijalna šteta je jedan problem, koji nije jednostavan, ali je rešiv. A druga stvar je povratak na nastavu. Ono što je ostalo kao neka vrsta moralne obaveze, da visoko-školske ustanove budu deblokirane. Mi smo pokazali toleranciju prema onima koji su netrpeljivi. Čekamo 1. novembar da nastava bude normalizovana. Ukoliko ne bude tako, mi imamo set mera.

Brnabić ističe da štetu koju su blokadeti naneli Univerzitetu u Beogradu, od 217 godina, jeste to da on nema više kreditibilitet.

- Oni su ga zgazili kredibilitet. Ljudi nemaju više poverenje u to obrazovanje. Šta znače plenumi? Plenumi ne postoje. Njih 10 je blokiralo fakultete veličine Ekonomskog, njih 200 blokira Pravni. To će njima ostati na duši. Trebaće mnogo vremena da se to popravi.

Više stotina hiljada evra je šteta, konstatovano je. Među onim što je pokradeno, jeste 200 umetničkih predmeta, 54 kompjutera, pet skenera, kancelarijske stolove, stolice... Sa tri kancelarije su skinuta vrata.

- Nosili su i krali i ono što im ne treba. To bi bila njihova lepša, bolja Srbija. Ovo je lice blokadera zgubidana. Fakulteti u najvećoj meri izgledaju mnogo gore i zaista su pretnja po javno zdravlje. Na fakultetima postoje odgovorna lica, to su dekani, a oni su videli da je đavo odneo šalu, pa su ih zato izbacili - izjavila je Brnabić.

- Salon stripa služi kao držač za vrata, ja vas molim da ovo sačuvate, ja ću ostaviti ovo sa velikom tugom, kako bih pokazala šta su sve uradili - kazala je predsednica Skupštine.

Brnabić je primetila da je "fascinantno da nijednu jedinu knjigu nisu ukrali".

- Tu je i pivo, što je u skladu sa njihovim pravilima da nema alkohola. Pravila postoje da ih neko drugi poštuje. Za njih ne postoje, da maltretiraju obične ljude, nas ćacije. Toliko o tome. Neverovatno je ovo što rade tajkunski mediji, to je ta revitalizacija. Mi smo SKC otvorili u trenutku kada je njih troje ostalo, kada ih je policija izbacila i otvorila SKC. Ovo je šest meseci apsolutnog blokaderskog ludila i anarhije. Objavili su sva svoja pravila, od kojih nijedno nisu poštovali. Kao što su u Nišu objavili studentski edikt, koji nisu poštovali. Toliko o tome koliko su želeli da manipulišu građanima.

Kako kaže, prvi prioritet je da se pokaže ljudima kakve su njihove vrednosti, a potom treba da se sve sredi i da se od SKC ponovo napravi jedna kultna institucija.

- Oni da su ostali ovde još šest meseci, SKC ne bi bilo, srušio bi se. Sramota je za sve one koji govore da su oni oplemenili prostor, da su uneli više nego što su izneli. Ovako smo mi zatekli, evo pozivamo rektorku Univerziteta umetnosti da dođe pvde i da nam pokaže kako su oni oplemenili ovaj prostor. Neka dođu i objasne, što se kriju iz N1. Je li ovo oplemenjivanje prostora? Šta ta žena sme da kaže? Znate li da su oni na FDU izbacivali profesore, fizički ih izbacivali, vređali ih. Oni ne smeju ništa da kažu.

Brnabić se pitala da li su oni sa donjim vešom hteli da oplemene prostor.

- Zaista je skandal. Oni su se prethodnih šest meseci hvalili svim tim. Sve što su radili, time su se i hvalili. Šta bi se ovoj Srbiji desilo sa njima? Da li razumete koliko će vremena trebati da se ovo sredi - kazala je.

Navela je da je "elita isekla žice na klaviru".

Ovo će, prema njenim rečima, morati da se plati iz budžeta Srbije.

- Ovako bi oni upravljali. Anonimno, ne zna se ko, verovatno oni koji su ih finansirali. To je ta samouprava koju su oni obećavali - rekla je Brnabić.

Arhivska građa je nestala, na hiljade plakata...nestalo je.

- Imate rektore, dekane, koji ne apeluju na njih da vrate arhivsku građu. Oni se prave ludi. Ja želim sada da apelujem da pozovu sve one koje oni zovu njihovim studentima, da vrate svojoj zemlji makar tu arhivsku građu. Da može to neko da pogleda. Ajde, neka anonimno vrate te materijale, koji su od neprocenjivog značaja. A da je neko iz uprave SKC, policija, ušao da brani, e onda bi to bila diktatura. Fokus istrage će morati biti na toj arhivskoj građi. Koliko je ovo tužno! Stravično!

Za dva meseca ovo nije mogao neko da napravi, sve i da je želeo - istakla je predsednica Skupštine. Komentarišući to da su od jedne prostorije napravili streljanu, Brnabić navodi da je to u skladu sa njihovim ideolozima Jovom Bakićem i Milovanom Brkićem

- U malom se vidi čitav njihov teror - dodala je.

Kazala je da ovako nešto nije viđeno na tlu Evrope, od nacističke Nemačke.

- Da je Hitler živ, on bi ovakve parole pisao - rekla je, komentarišući jezive natpise ispisane na zidovima toaleta.

Pozvala je sve građane da dođu i obiđu SKC, instituciju kulture od najvećeg značaja, koja je bila pod okupacijom blokadera šest meseci.

- Građani treba da vide kakve su institucije koje su njima od posebne važnosti. Ovo rečima ne može da se opiše, kamerom ne može da se dočara. Kako bi izgledale institucije koje su im manje važne? Pokradene su i stvari koje im ničemu ne služe, telefonska centrala, kamere sa video nadzora... Ali pokrali su i dragocenu arhivsku građu, kulturno nasleđe. Ljudi treba da dođu, da bi videli kako izgleda pravo lice blokadera. Posebna je sramota što imate Šolakove medije, rektore i dekane, koji pokušavaju da manipulišu ljudima, koji kaže da su blokaderi oplemenili prostor. Od prljavog donjeg veša, prljavih čarapa, pokradene telefonske centrale... tako su ga oplemenili. Ja bih apelovala da anonimno vrate makar taj deo kulturne baštine. Zbog čega je ova izložba važna? Ovako izgleda većina fakulteta, neki i mnogo gore. Poštujući autonomiju univerziteta, mi tamo ne možemo da uđemo. SKC je naša zgrada, i mi možemo da je otvorimo za izložbe, da pokažemo kako bi izgledala Srbija da je oni vode. Duboko je tragično, ali mi moramo da se okrenemo budućnosti, da kada se završi izložba ovo sve lepo počistimo, sredimo. Nadležen institucije da pokušaju da otkriju ko je sve to ukrao. Da SKC-u vratimo stari sjaja - kazala je.

Iz uprave SKC-a navode da će sigurno da aprila, maja trebati vremena da bude sve sređeno.