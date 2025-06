"BOLJE ĆACI, NEGO NACI" Vučić o brutalnom napadu na Miloša Pavlovića - Država više neće da toleriše nasilje (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa Milošem Pavlovićem i poslao snažnu poruku.

- Bolje Ćaci, nego naci! Država više neće da toleriše nasilje. Pobediće Srbija! - rekao je Vučić.

- Poštovani građani Srbije imam čast da u Predsedništvu Srbije ugostim Miloša Pavlovića, sedim sa njim i razgovaramo o stravičnim događajima prethodne noći kada student generacije na Medicinskom fakultetu počinio strašno delo otišao u kafić u Studentskom gradu, nije bio u sobi kao što kažu Šolakovi kriminalci, bio je u kafiću i težak zločin je bio počinio jer je bio kiselu vodu i koka-kolu. Onda je banda blokadera došla i kao u horor filmovima, opkolila kafić, počela da udara po staklu, da grebe, da škraba, i kada ste mislili da je to dovoljno i da to samo pokazuje nedostatak ideja, jer to su oni isti koji su lagali o zvučnom topu, a onda su primenili najstrašnije nasilje takvo da su oslobodili Beograd i osramotili Srbiju. To su ljudi koji su primenjujući nasilje podsetili nas kako je izgledao Beč 30-ih i Minhen kasnih 30-ih godina prošlog veka. Beograd je uvek bio slobodarski grad, antifašistički grad, Beograd i Srbija to sebi ne mogu da dopuste. Ujedinili su nas sve i država će reagovati. I uveren sam da će svi oni koji su učestvovali linču da će to platiti time što će odgovarati pred licem pravde. Država je ćutala, trpela, trpela i trpela i država će da reaguje. Srbija će da pobedi, fašizam u Srbiji nikada neće proći. Ponosan sam na ovog mladog dečaka i reč "ćaci" postaje simbol slobode i bolje da vam ne govorim koliko je to lepša reč i koliko lepše zvuči nego "naci". - rekao je Vučić.

Podsetimo, student koji želi da uči, Miloš Pavlović brutalno je napadnut u Studentskom parku u Beogradu. Fasistička banda koja ga je napala mora biti pohapšena! Građani Srbije ne žele slike slike Beča i Minhena iz 30-tih godina. Najbolji među nama, oni koji samo hoće da uče su linčovani od najgore fašističke bande!

