ĐOKIĆU, DAJ OSTAVKU! Rektor brutalno krši zakon - duboko zagrizao u kriminal

REKTOR Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić potpisao je saglasnost da bude na blokaderskoj listi za vanredne parlamentarne izbore. To je juče obnarodovala predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić i pozvala Đokića da podnese ostavku, jer je prekršio Zakon o visokom obrazovanju koji zabranjuje političko, stranačko i versko organizovanje ili delovanje na fakultetima.

Foto printskrin RTS

Brnabićeva je na društvenoj mreži "Iks" podelila fotografiju dokumenta na kojem se, kako tvrdi, nalazi potpis rektora, kao potvrda da pristaje da se nađe "na blokaderskoj izbornoj listi za vanredne parlamentarne izbore kao kandidat Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu".

Rektor Univerziteta u Beogradu, Vladan Đokić, potpisao saglasnost da bude na blokaderskoj listi za parlamentarne izbore koje traže. Hvala mu. Pokazao je sada i svojim potpisom da je predsednik @avucic bio u pravu još 11. decembra prošle godine kada je rekao da je sve što rade… pic.twitter.com/xBJb2x4kVZ — Ana Brnabic (@anabrnabic) May 20, 2025

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da Đokić ništa nije organizovao, već da je on tu "potrčko, pion, niko i ništa".

- Zamislite kad Nataša Kandić nekog podržava, šta možete da mislite o tom čoveku. Tu ima mnogo većih problema, zašto nije reagovalo nadležno tužilaštvo, zar to nije kršenje Zakona o obrazovanju. Oni nemaju pravo da se bave politikom. Tužilaštvo nije pokrenulo nikakav postupak, zato što je napravljen začarani krug nasilja, banditizma, huliganizma i protivprave zaštite kroz tobož pravne institucije - kaže Vučić.

Foto: Printskrin Dokaz da rektor Đokić krši zakon

On dodaje da su ti anarho-liberalni pokreti srušili sve institucije, Skupštinu, Vladu, da ni sa kim nisu hteli da razgovaraju.

- Čisti banditizam. Oni imaju problem sa predsednikom Republike, jer on mora po svojoj dužnosti da ukaže narodu šta se dešava. Više nema opasnosti od toga da sve sprovedu u delo, ali će i dalje praviti štetu pokušavajući da sačuvaju bazu svog delovanja za buduće pučeve i državne udare. I ništa, ni kamen na kamenu im neće ostati jer ćemo svu nepravdu da rasturimo - poručio je šef države.

Predsednica parlamenta dodaje da je svojim parafom Đokić potvrdio da su "čitavu zemlju terorisali rektor, određeni dekani i profesori", te da su zloupotrebili autonomiju univerziteta kako bi se putem visokog školstva dokopali vlasti.

- Za to su iskoristili sve studente na univerzitetima, i one koji su u blokadi i one koji žele da uče - napisala je Brnabićeva na platformi "Iks". - Svojom čisto političkom abicijom srušili su univerzitet koji je neko pravio pre 217 godina. Sada očekujem da isti taj potpis vidimo i na papiru na kom je napisana njegova neopoziva ostavka na mesto rektora UB. Ili, rektore, mislite da ste iznad zakona, Narodne skupštine i Ustava Srbije.

Ulazak prvog čoveka UB u političke vode za sagovornike "Novosti" nije nikakvo iznenađenje. Kako kažu, to je bilo očekivano, jer je od ranije bilo jasno da planira svoj politički angažman, te da je sve vreme radio na podizanju svoje popularnosti, pogotovo u blokaderskim krugovima.

Srđan Graovac iz Centra za društvenu stabilnost smatra da bi bilo logično da rektor sad podnese ostavku.

- Ovo je politički angažman i to direktno sa fakulteta. Sada su možda jasniji njegovi motivi, ponašanje i nereagovanje na kršenje zakona i pravila fakulteta jer je celu situaciju koristio za ličnu promociju i za pripremu svoje političke karijere. Njegov pristanak da bude deo te liste je logična posledica njegove političke ambicije i želje da se istakne kao predvodnik te liste - kaže Graovac za "Novosti".

Premijer zadovoljan dijalogom PREMIJER Srbije Đuro Macut izjavio je da je prilično zadovoljan dijalogom sa predstavnicima univerziteta i akademske zajednice i istakao da je Univerzitet u Kragujevcu praktično odblokiran, a da Univerzitet u Nišu počinje da radi u velikom kapacitetu. Macut se nada da će svi fakulteti biti odblokirani i da će akademska godina biti završena po planu. - Postoje značajni pomaci u dijalogu sa predstavnicima univerziteta koji se ne vide u javnosti. O tim razgovorima se ne daju saopštenja za štampu.

Analitičar Nebojša Obrknežev ukazuje da na blokaderskim listama neće biti studenti nego uglavnom profesori, koji se biraju po tri kriterijuma. Na spisku koji pripremaju za birače, mogu da budu oni koji nemaju dodirnih tačaka sa opozicijom, apolitični i oni koji su u opozicionim strankama, ali da nemaju nikakvu partijsku funkciju:

- To znači da na liste mogu i Đilasovi, Ćutini, Jovanovićevi članovi, profesori koji ih podržavaju. Niko se nije iznenadio što je rektor prihvatio da bude kandidat te liste. Mnogi blokaderi i građani koji su učestvovali na protestima sada mogu da se uvere da su maske pale, da su ovi imali političke ambicije od početka. Zašto pre tri meseca nisu rekli da će da prave političku platformu, nego su direktno udarali na emocije ljudi i manipulisali izjavama da ih politika ne interesuje nego zahtevi. A splet zahteva je doveo do političke platforme.