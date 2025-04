BRNABIĆ O FAŠISTIČKIM NAPADIMA: Nasilje u Novom Sadu organizovali Dinko Gruhonjić i Brajan Brković

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da su nasilja u Novom Sadu organizovali Dinko Gruhović i Brajan Brković i naglasila da su to ljudi kojima je, kako je rekla, jedini cilj srušiti Srbiju.

Foto: Instagram/liman_drzava/Prinktkrin

- Ljudi kojima je jedini cilj da rasparčaju Srbiju, da odvoje Vojvodinu, da Vojvodina bude Republika, da ima pozivni broj plus 38 četiri, a onda kada je Aleksandar Vučić kao predsednik Srbije jasno rekao da se to desiti neće, i kada je doneta Deklaracija o Vojvodini, i kada smo sasvim razobličili sve to što pokušavaju da urade, onda su o tome prestali da pričaju - rekla je Brnabić odgovarajući na pitanje novinara da li su nasilja u Novom Sadu organizovana.

Kako je rekla, onda su se ti koji žele otcepljenje Vojvodine, kada su videti da to neće uspeti, pomerili u Novi Pazar, kako oni kažu, Sandžak, odnosno Rašku oblast.

- I onda su tamo počeli da pričaju o tome kako će Sandžak da bude Republika. I ko je otišao tamo? Pa isti ti, koji su pričali o Vojvodini. E ti su organizovali napad na ovog profesora (dekan Patrik Drid) . Ti su organizovali tu grupu blokadera. Bog te pita koliko je tamo studenata uopšte i bilo. Svakako ne sa tog fakulteta. Bog te pita. To su politički aktivisti. I ljudi željni, krvi, puni mržnje, i ko zna i zbog čega sve još zato što Srbija napreduje - navela je Brnabić.

Kako je rekla, to su isti ljudi koji jedva čekaju da vide Severinu.

FOTO TANJUG/ MARKO ĐOKOVIĆ

- Ali zato što profesora, dekana, koji se bori za njih, za generacije studentata, koji je u evropskim i svetskim federacijama za sport, za studenski sport, a njega ćeš da biješ. Ali Severina ti je super. A to su njihove vrednosti. I to im je Severina najbolja baš na 80-godišnicu od proboja Jasenovac. Na taj dan su dozvolili da im u Hrvatskoj uzmu srpsku zastavu i oduzmu transparente na ćirilici. I sve im je bilo lepo. I sve je bilo prelepo - rekla je Brnabić.

Kako je zaključila, sada studenti i blokaderi imaju odlične snimke da pokažu kad stignu u Brisel i Strazbur.

- Kako izgleda ta demokratija. Kako to izgleda ta lepša Srbija. Kako izgledaju te njihove vrednosti. Prelepe snimke. Ja sam sigurna da svako ko ih vidi u Briselu da će zdušne to podržati - konstatovala je Brnabić.