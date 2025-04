ZA NAS JE EKSPO CELA SRBIJA Vučić: To je projekat razvoja i napretka države

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostujući na TV Informer govorio je o projektu EKSPO 2027.

Foto: Novosti

Mi smo pod EKSPOM podrazumevali celi projekat razvoja i napretka Srbije, povećanje plata, penzije, pruga, puteva, naučno-tehnoloških parkova, stadiona, sve to je trebalo da košta 15,16,17 milijardi. Ovi pokvarenjaci su pitali šta će to da košta. EKSPO za nas nije samo od aerodroma do Surčina i Obrenovca. Za nas je EKSPO cela Srbija. Za 1500 stanova, moja ideja je bila da za mlade ljude damo pristojnu celu kvadrata, ali su oni već izabrali svoje stanove i nama olakšali i oslobodili mesto za druge. Da li će to biti za medicinske sestre, videćemo.