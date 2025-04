SVENARODNI skup, čiji će centralni događaj biti 12. aprila u 19 časova, kada će se narodu Srbije obratiti predsednik države Aleksandar Vučić, sa nestrpljenjem se očekuje.

Studenti koji žele da uče zaigrali kolo ispred Narodne skupštine Foto: Фото: Н.Скендерија POGLEDAJ GALERIJU ______________________________________________________________ "ON NAS JE SVE SABRAO" Vučević: Da nije bilo Vučića, ne bi mi sačuvali državu i narod pod naletom obojene revolucije Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević pozvao je sa bine ispred Narodne skupštine građane da dođu sutra u što većem broju na svenarodni skup, i zahvalio se predsedniku Aleksandru Vučiću, bez koga, kako kaže, Srbija ne bi preživela obojenu revoluciju. Opširnije OVDE Novosti ___________________________________________________________________________________ Mali: Vidimo se i sutra na platou ispred Narodne Skupštine Danas smo zajedno, složni i ujedinjeni, razvili najdužu zastavu u istoriji naše zemlje. Ona je simbol onoga što smo do sada postigli, ali i svega ka čemu težimo. Simbol dostojanstva, borbe, nacionalnog jedinstva, snage i vere u budućnost. U vremenu koje od nas traži ozbiljnost, odgovornost i posvećenost, ovakvi trenuci podsećaju nas na to koliko je važno da ostanemo jedinstveni. Verujemo u ono što radimo, čuvamo integritet i svakim potezom gradimo Srbiju koja pobeđuje. Rezultati koje smo do sada ostvarili nisu plod slučajnosti, već timskog rada, dugoročnog planiranja i jasne vizije. Ispred ove zastave stoji i naša obaveza da ne zaboravimo zašto smo ovde – zbog budućnosti, zbog generacija koje dolaze i svih građana Srbije. Vidimo se i sutra na platou ispred Narodne Skupštine - napisao je Mali u Instagram objavi. View this post on Instagram A post shared by Siniša Mali, PhD, MBA, CFA, CAIA (@mali_sinisa) ___________________________________________________________________________________ Vučević dodelio zahvalnice studentima koji žele da uče Foto: Новости POGLEDAJ GALERIJU ___________________________________________________________________________________ NA SVENARODNI SKUP STIGLI STUDENTI KOJI ŽELE DA UČE: Naša ljubav prema Srbiji je nesalomiva Foto: Фото: Новости POGLEDAJ GALERIJU Na skup su došli i studenti koji žele da uče. Prisutnima se obratio student Vladimir Balać. - Naša ljubav prema Srbiji je nesalomiva - kazao je on. Pitao je šta će njima studentima znanje, ako ono ne ostane u Srbiji. - Srbija je večna dok su joj deca verna! Verujemo u Boga i u srpstvo i ne damo Srbiju - poručio je. ___________________________________________________________________________________ VUČIĆ ZA "NOVOSTI" NA SVENARODNOM SKUPU: Mnogo sam srećan što sam mogao da dočekam naše Srbe sa Kosova i Metohije! (VIDEO) Predsednik je razgovarao sa građanima koji su masovno prilazili da se uslikaju sa njim, i odgovarao na pitanja novinara. On je na pitanje novinara "Novosti" kako se oseća kada vidi ovoliki broj građana Srbije pod jednom zastavom i za jednu zastavu rekao: - Ovo je tek zagrevanje, sutra je ono najvažnije. Mnogo sam srećan što sam mogao da dočekam naše Srbe sa Kosova i Metohije, da im kažem jedno veliko hvala što čuvaju naše ime i prezime na Kosovu i Metohiji, naša ognjišta. Nadam se da će ovde u Beogradu da se osećaju baš onako kako treba u glavnom gradu svoje zemlje, jer Beograd će uvek biti glavni grad za sve Srbe na Kosovu i Metohiji, a ne neka druga mesta koje bi razni ljudi iz inostranstva da im određuju kao glavni grad - rekao je predsednik Vučić odgovarajući na pitanje "Novosti" kako se oseća kada vidi koliko se naroda skupilo pod srpskom zastavom. @vecernjenovosti8 @Ja sam Aleksandar za Novosti o tome kako se oseća kada ovoliko građana Srbije vidi pod jednom zastavom i za jednu zastavu #srbija ♬ original sound - Vecernjenovosti Detaljnije ___________________________________________________________________________________ NAJDUŽA TROBOJKA IKADA TEŠKA 400 KILOGRAMA Srbi su razvili najveću trobojku ikada. Ona je dimenzija 200x10 metara. Foto: D. Milovanović Zastava je bila teška 400 kilograma. Foto: N.Skenderija Opširnije OVDE ___________________________________________________________________________________ Novosti Novosti Novosti Novosti ___________________________________________________________________________________ "DOSTA JE BILO POVLAČENjA PRED NAJGORIMA" Vučić najavio: Sutra put Beograda kreće najveća kolona Srba sa KiM, nikada to niste videli - Sutra ćete videti najveću kolonu ujutru Srba sa KiM koja kreće ka Beogradu. Nikada toliku kolonu niste videli ljudi koji sa Kosova kreću da štite i čuvaju Srbiju. Nikada toliki broj Srba sa KiM neće krenuti put Beograda. Ti ljudi osećaju da im je država ugrožena, napadnuta spolja i iznutra, a Srbi posebno sa KiM ne daju da im sruše državu. Dosta je bilo povlačenja i sklanjanja pred najgorima - rekao je predsednik. ___________________________________________________________________________________ PORUKA SRBA SA KiM Stević: Mi Srbi sa Kosova i Metohije ne damo Srbiju! Svečani doček za Srbe sa AP Kosova i Metohije organizovan je danas u okviru sabora "Ne damo Srbiju" na centralnoj bini ispred Skupštine Srbije. U ima Srba koji su dopešačili na ovaj sabor u Beogradu kupljenima se obratio Miloš Stević: -Pomaže Bog! Mi Srbi sa Kosova i Metohije ne damo Srbiju! Ne damo! Živela Srbija! Srbe sa AP KiM, koji su peške došli u Beograd od Rudnice kako bi prisustvovali saboru, pozdravio je veliki broj građana, a dočekao ih je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić kao i ministri u tehničkoj vladi. Opširnije ___________________________________________________________________________________ Vučić dočekao najdužu zastavu: Nema lepše poruke da građani ne daju Srbiju Predsednik Aleksandar Vučić je oko 17.30 sati ispred Predsedništva kod Pionirskog parka dočekao najdužu zastavu koja je preneta od vlade do parlamenta, gde je počeo svenarodni skup i istakao da je su građani poslali najlepšu moguću poruku - da ne daju Srbiju. Više o tome OVDE. ___________________________________________________________________________________ Vučić: Srbija je ustala, otpor onima koji Srbiju hoće da unište raste i pobedićemo Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je sa ulica Beograda da je zahvalan ljudima koji su ustali i koji su hteli i želeli da se bore za pristojnu Srbiju. Foto: Printscreen Prva TV Više o tome OVDE. ___________________________________________________________________________________ Kako izgleda ispod najveće zastave u istoriji Srbije Novosti Novosti Novosti ___________________________________________________________________________________ Vučić stigao ispred Narodne skupštine Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je ispred Narodne skupštine. Građani ga pozdravljaju ovacijama, uzvikuju "Aco Srbine". Novosti Novosti ___________________________________________________________________________________ Krenuo svečani defile sa najdužom zastavom Novosti ___________________________________________________________________________________ Prizor ostavlja bez daha - razvijena najduža zastava Srbije u istoriji Novosti Novosti Novosti ___________________________________________________________________________________ Spremna najduža zastava u istoriji Srbije Najduža zastava Srbije dimenzija 200h10 metara spremna je da se razvije. Predsdnik Srbije Aleksandar Vučić razviće najveću zastavu u istoriji Srbije zajedno sa narodom. Novosti ___________________________________________________________________________________ Počeo svenarodni skup u Beogradu U 17 sati zvanično je počeo svenarodni skup u Beogradu. Očekuje se da svečani defile krene ulicom Kneza Miloša. ___________________________________________________________________________________ Odjekuje "Oj Kosovo, Kosovo" Srbi sa Kosova i Metohije koji su od 6. aprila pešačili ka Beogradu kako bi pružili podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i našoj državi stigli su na svenarodni skup u Beograd. Više o tome ovde. ___________________________________________________________________________________ Predlozi za ime pokreta Više o tome OVDE. Foto: Printscreen ___________________________________________________________________________________ Zahvalnice za studente koji hoće da uče Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić pokazala je orden - zahvalnicu koja će biti večeras uručena studentima iz Pionirskog parka, koji žele da uče. Foto: Printscreen ___________________________________________________________________________________ Srbi sa KiM stigli ispred Vlade Srbije Srbi sa Kosova i Metohije koji pešače od 6. aprila, stigli su ispred Vlade Srbije, a građani su ih dočekali sa odupševljenjem. Novosti Uskoro se očekuje razvijanje najduže zastave u istoriji Srbije i svečani defile. Novosti ___________________________________________________________________________________ Građani čekaju najveću zastavu Srbije Sve je spremno za svečani defile. Novosti Predsednik Srbije Alesandar Vučić razviće sa narodom najveću zastavu Srbije dimenzija 200x10 metara. ___________________________________________________________________________________ Kolo ispred Narodne skupštine Vesela je atmosfera ispred doma Narodne skupštine. Građani igraju kolo, vesele se i čekaju početak svenarodnog skupa. ___________________________________________________________________________________ Petković: Očekujemo dolazak Srba heroja, koji danima pešače do Beograda - Ovde smo da pozdravimo sve naše ljude, tu su naši Srbi, kulturno umetnička društva sa KiM. Očekujemo dolazak Srba heroja, koji danima pešače do Beograda - rekao je Petković. Foto: Novosti ___________________________________________________________________________________ Srbi koji pešače sa KiM nadomak cilja: Stigli do Ade Ciganlije Srbi sa Kosova i Metohije koji peške dolaze na veliki skup u Beogradu kako bi pružili podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću stigli su do Ade Ciganlije i nastavljaju ka centru Beograda. Više o tome OVDE ___________________________________________________________________________________ Ministar Mali razvio srpsku zastavu Ministar Siniša Mali došao je na svenarodni skup u Beogradu, gde će obilazi postavljene štandove. Prilikom susreta sa našom ekipom ministar je razvio srpsku zastavu. Više o tome OVDE Foto: Novosti Foto: Фото: Новости POGLEDAJ GALERIJU ___________________________________________________________________________________ Državni sekretar o vaučerima za odmor u Srbiji Državni sekretar Uroš Kandić kaže da su prijave za vaučere za odmor u Srbiji do ponedeljka uveče. - Nadam se da je ovo dobra prilika da građani Srbije na nekom od štandova odaberu i gde će iskoristiti vaučere - kazao je on. Više o tome OVDE ___________________________________________________________________________________ Štand KiM na svenarodnom skupu Na skupu se prikazuje i štand Kancelarije za Kosovo i Metohiju sa lepotama naše južne pokrajine. Prisutan je i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Više o tome OVDE ___________________________________________________________________________________ OGROMNO INTERESOVANjE GRAĐANA: Narod u velikom broju pristupa pokretu na svenarodnom skupu Građani u redu čekaju ispred štanda za pristupanje pokretu ne bi li na taj način podržali ideju čiji je jedan od inicijatora i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. ___________________________________________________________________________________ "Novosti" na ulicama Beograda Sve je spremno za svenarodni skup "Ne damo Srbiju" ___________________________________________________________________________________ UOČI SVENARODNOG SKUPA U BEOGRADU: Srđan Barac iz Centra za društvenu stabilnost za "Novosti" ___________________________________________________________________________________ Pokret konzervativne Srbije podržava osnivanje Pokreta za narod i državu i svenarodni skup u Beogradu Pokret konzervativne Srbije podržava osnivanje Pokreta za narod i državu i svenarodni skup u Beogradu 12. aprila 2025. - Danas, dok senke haosa i tiranije ponovo prekrivaju Evropu, dok se duh bezboštva i anarhije širi poput kuge od Atlantika do Urala, Srbija stoji na pragu sudbine! Ovo nije trenutak slabosti, ovo nije vreme za oklevanje – ovo je čas kada se narod mora uzdići, kada pravda mora zapevati, kada sloboda mora zasijati kroz tamu! Konzervativci Srbije, sa neukrotivom verom u svetosavsku dušu naše zemlje, pružaju punu podršku viziji Predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića za osnivanje Pokreta za narod i državu, čiji će temelji biti postavljeni na velikom mitingu u Beogradu 12. aprila 2025. u 19 časova na platou ispred Doma Narodne skupštine - navodi se u saopštenju. Pročitajte celo saopštenje OVDE ___________________________________________________________________________________ Štand Kancelarije za Kosovo i Metohiju na svenarodnom skupu "Ne damo Srbiju" Na skupu se prikazuje i štand Kancelarije za Kosovo i Metohiju sa lepotama naše južne pokrajine. Prisutan je i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Razgovarali smo sa Milenom Parlić iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju: ___________________________________________________________________________________ Vrščanin došao na skup da podrži predsednika i učestvuje u razvijanju srpske zastave - Danas sam došao specijalno zbog toga, večeras se vraćam, a sutra ponovo dolazim sa troje dece, sa celom porodicom. Ujedno da potpišemo pristupnicu za Pokret za narod i državu - rekao je. On kaže da mnogo voli predsednika Vučića i državu Srbiju. ___________________________________________________________________________________ "UŽIČKO KOLO IGRA SE NA ULICAMA PRESTONICE": Veselo na svenarodnom skupu u Beogradu Vlada izuzetno vesela atmosfera. Zaigralo se čak i čuveno Užičko kolo. ___________________________________________________________________________________ SRBI IZ RASEJANjA KREĆU KA BEOGRADU: ''Ne dolazimo kao gosti, već kao sinovi i kćeri Srbije'' Dok se Beograd priprema za veliki narodni skup u subotu, 12. aprila, u organizaciji predsednika Srbije Aleksandra Vučića i u okviru sabora Pokreta za narod i državu, podrška stiže i van granica zemlje. Kako javljaju srpske zajednice u dijaspori, iz više evropskih gradova Srbi se samoinicijativno okupljaju i kreću put Beograda, želeći da lično prisustvuju skupu u glavnom gradu. Sinoć je iz Beča svečano ispraćena veća grupa Srba, koja je, kako navode, krenula za Beograd sa jasnim motivom — podrška državi i predsedniku u trenucima izazova. - Mi Srbi iz dijaspore sa ponosom odgovaramo na poziv predsednika, dolazimo u Beograd ne kao gosti, već kao sinovi i kćeri Srbije. Želimo biti deo svakog koraka jačanja i napretka naše države. Kada verujemo u svoju državu, ona veruje u nas, kada je podržavamo ona raste, kada je branimo ona traje. Srbija je naša otadžbina i za nju se ne pita da li je savršena – za nju se živi, radi i bori - rekao je Andrej Leskovac, jedan od Srba iz Beča. Detaljnije ___________________________________________________________________________________ Iz ptičije perspektive Foto: D. Milovanović

Foto: D. Milovanović

Foto: D. Milovanović

Foto: Zoran Jovanovic

Vučević: Na saboru će biti definisani zahtevi da se sačuva država,da se Srbija vrati sebi

Vučević je novinarima u Šidu, gde je u Adaševcima predvodio državnu ceremoniju obeležavanja 80 godina od proboja Sremskog fronta, rekao da je neophodno da se Srbija vrati sebi, životu, normalnosti.

- Danas je prvi dan sabora koji bi trebao da traje do nedelje. Videćemo možda će biti želja i zahteva da se produži. Danas očekujemo Srbe sa KiM koji pešače od Raške cele nedelje da kažem od Raške zato što nisu bili u mogućnosti da krenu direktno iz Raške zbog represije Kurtijevog režima. I nadam se da će oni od Lazarevca danas bezbedno i uspešno stići do platoa ispred Doma Narodne skupštine, ali da nas će nam se pridruđžiti studenti iz Novog Sada, kao i mnogi građani iz različitih gradova, kao i glavnog grada i cele Srbije. Očekujemo da će se Bulevarom Kneza Miloša, negde od Vlade prema domu Narodne skupštine pronese i najveća srpska zastava, gde učesnici današnjeg događaja donesu. Očekujem da nam se pridruže i studenti, koji žele samo jednu stvar, a to je da studiraju.

- Na centralnom događaju definisaće se zahtevi da se odlokiramo od svih blokada, nasilja, uvreda, da prestanu laži i trikovi kojima smo bombardovani pet i po meseci tobože zbog tragedije na železničkoj stanici u Novom Sadu, a svi smo svesni da nema veze sa tim, već je u pitanju čista politička konotaciji - istakao je Vučević

On je naveo da je zahtev da se đaci vrate u škole, nastavnici u učionice, studenti u amfiteatre, paori na njive, da vojska čuva državu, da policija čuva javni red i mir, da oni koji su počinili krivična dela odgovaraju bez obzira sa koje su strane, da prestanu blokade i da prestane nasilje kojim se sprečava različito mišljenje.

- Zahtev je da se Srbija vrati u red, sebi, da sačuvamo državu, to je ključni poziv za sabor koji se zove 'Ne damo Srbiju' i to ne nekoj političkoj organizaciji, već da nam je ne unište, a ko će da je vodi mogu da odlučuju samo građani na izborima - rekao je

On je pozvao sve građane da prisustvuju saboru navodeći da to neće biti klasičan miting.

- Biće sabor u pravom smislu te reči - kazao je Vučević i dodao da je tokom prvog dana sabora, odnosno danas, planirano da se pronese najveća srpska zastava ulicom Kneza Miloša u Beogradu, od zgrade Vlade Srbije do Doma Narodne skupštine.

Vučević je naveo da će sutra, na veliki praznik - Lazarevu subotu, u Beogradu biti postavljen i veliki štand Pokreta u koji će građani moći da se upisuju, ali i štandovi svih opština Srbije.

Prema njegovim rečima, nastupiće i mnoge muzičke grupe, a građani će moći na postavljenim štandovima da iznesu i svoje primedbe ili da pitaju ono što ih interesuje.

STUDENT MILOŠ PAVLOVIĆ POZIVA LjUDE NA SVENARODNI SKUP: Verujemo da će ovaj pokret da pruži jednu novu nadu (VIDEO)

Student Miloš Pavlović pozvao je ljude na svenarodni skup u Beogradu od danas do 13. aprila.

- Verujemo da će ovaj pokret da pruži jednu novu nadu, jedno novo utočište, novu energiju i da očuva mir i stabilnost u našoj zemlji - rekao je on.

OPŠTINA VELIKA PLANA NA SVENARODNOM SKUPU: Sve smo ovo spremili samo za ovaj skup - svi podržavamo našeg predsednika (VIDEO)

Iz opštine Velika Plana došli su na svenarodni skup u Beogradu, kako bi podržali predsednika Aleksandra Vučića.

- Spremili smo bogatu kulturnu, umetničku i gastronomsku ponudu. Ovo je sve sveže, bukvalno smo juče spakovali. Došli smo da podržimo celu ovu priču - kaže Goran Marjanović, ispred Turističke organizacije Velika Plana.

STUDENTI KOJI ŽELE DA UČE O SVENARODNOM SKUPU: "Svako kome je otadžbina u srcu treba da dođe"

Studenti koji žele da uče dali su svoj stav povodom svenarodnog sabora u Beogradu čiji centralni događaj se očekuje sutra, u 19 časova, kada će se narodu obratiti predsednik Vučić.

- Ovaj skup ima veliku važnost za sve nas, ovo nije samo prosto okupljanje, ovo je poziv koji dobijete jednom u životu- rekao je student Miloš Pavlović rekavši da svako kome je otadžbina u srcu treba da dođe u Beograd i da da jednu nesebičnu podršku Srbiji.

I OPŠTINA MIONICA NA SVENARODNOM SKUPU: Predstavljaju turizam iz svoga kraja i domaću hranu

I Opština Mionica predstavlja svoje turističke potencijale na svenarodnom skupu u Beogradu.

Pogledajte kako izgledaju pripreme za svenarodni skup iz ptičije perspektive

"Biću tri dana na svenarodnom skupu - ovde je odlično"

Ponosna sam što sam ovde i jedva čekam da vidim našeg najboljeg predsednika, kaže gospođa iz Kovačice, koja je došla na svenarodni skup u Beogradu.

Ona je donela i brojne specijalitete iz svog kraja, koje je pripremila.

Kako kaže, atmosfera je odlična.

- Mislim da će biti još bolja - rekla je.

"Ova država mi je dala sve"

Penzioneri su se okupili u velikom broju kako bi prisustvovali svenarodnom skupu u Beogradu.

- Ovde sam što volim Srbiju, ja sam penzioner. Ova država mi je dala sve, ona me je školovala, država mi je dala penziju i hvala državi Srbiji - poručio je penzioner.

I Ćuprija se predstavlja na svenarodnom skupu u Beogradu

- Krenuli smo jutros rano. Krenuli smo pre sedam. Lepo smo raspoloženi, doneli smo sav materijal koji nam je potreban - rekla je Violeta Tanjić iz turističke organizacije Ćuprije.

Dodala je da očekuje da sve prođe mirno.

- Očekujemo da dođu puno ljudi, da se upozna sa našom opštinom i našom turističkom ponudom - izjavila je.

Predrag Jovanović došao iz Kruševca na svenarodni skup

- Danas smo došli ovde da zaštitimo i odbranimo jedinu otadžbinu Srbiju koju imamo, a i pesma kaže. Došao sam iz Kruševca i tri dana biću ovde. - poručio je Predrag.

Žene iz Rume stigle u Beograd na svenarodni skup

Kako kažu iz Udruženja žena, došle su kako bi pokazale kako se čuva Srbija.

- Mi smo došli da pokažemo kako se čuva Srbija. Da može i na ovako lep način da se predstavi, a ne samo nasiljem - rekle su.

One su u Beograd donele i razne specijalitete, koje su same spremile.

Samo jednu domovinu imamo i moramo je čuvati

- Danas smo došli ovde da podržimo Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića. Samo jednu domovinu imamo, i tu domovinu državu Srbiju moramo da čuvamo. Ne damo Srbiju. Živela Srbija- rekao je stariji gospodin.

Bračni par došao na svenarodni skup

Neki sugrađani već su pristigli.

Među njima je i bračni par, koji zbog obaveza neće moći sutra da prisustvuje događaju.

Kako kaže, došli su da podrže predsednika Aleksandra Vučića.

- Branimo interes države. Podržavamo državu i legalno izabranog predsednika - kažu.

Vučić danas razvija najveću srpsku zastavu na ulicama Beograda

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas će sa narodom nositi najveću zastavu koja će biti razvijena na ulicama Beograda.

Centralni dan svenarodnog skupa biće u subotu, 12. aprila, kada će se održati glavni sabor, praznik naroda, države i zajedništva, i kada će se građanima obratiti predsednik Srbije Alekasandar Vučić.

Predsednik je pre nekoliko dana u video-poruci na svom Instagram nalogu pozvao građane da dođu na skup od 11. do 13. aprila.

- Pozivam i u ime Pokreta za narod i državu, kojem ćemo određivati ime, pisati program zajednički. Pozivam sve ljude da dođu na veliki narodni skup, veliki sabor svih građana od 11. do 13 u Beograd, a centralni skup je 12. aprila u 19 sati. Pozivam sve političke partije, pokrete, radnike, seljake, domaćine i domaćice, naše penzionere, pre svega pozivam mladost Srbije. Pozivam sve ljude koji hoće da čuvaju zaštite i odbrane Srbiju. Znam da nije lako, znam da nemamo moći i novca koliko imaju oni koji ruše Srbiju, znam da je uvek mnogo lakše biti protiv i napadati nekoga nego nešto čuvati, štititi i braniti. Mi veće svetinje od Srbije nemamo i ne postoji ništa važnije od toga - poručio je predsednik.

Ori se pesma "Srpski junaci" - vijore se naše trobojke (VIDEO)

Ispred parlamenta već je svečana atmosfera.

Vijore se zastave Srbije, dok se u pozadini čuju zvuci pesme "Srpski junaci".

Veselo već sad na ulicama Beograda

Veselo je uoči skupa.

Veselje, igra i pesma je na sve strane. Posebno su veseli najstariji sugrađani, koji su zaigrali i kolo.

Beograd spreman za svenarodni sabor

Beograd se sprema, dočekuje se svenarodni sabor.

Centralni dan sutra

Centralni dan biće u subotu, 12. aprila, kada će se održati glavni sabor, praznik naroda, države i zajedništva, i kada će se građanima obratiti predsednik Srbije Alekasandar Vučić.

Predsednik dočekao srpske domaćine

Jutros u 2 časa, predsednik Vučić je dočekao srpske domaćine koji su iz Novog Sada i okoline, sa traktorima došli u glavni grad Republike Srbije da pruže podršku predsedniku Vučiću i državi Srbiji.

Svi gradovi u Srbiji imaju svoje štandove na Bulevaru.

Veliki broj poljoprivrednika iz Pančeva i Južnog Banata pristigli u sinoć u Beograd.

Oni žele da svojim prisustvom potvrde poverenje predsedniku Aleksandru Vučiću i poruče da Srbija mora da nastavi dalje i da nipošto ne sme da stane.

Poljoprivrednici Južnog Banata takođe žele da na ovaj način zahvale državi i za sve ono što čini za njih, i za sve ono što će nastaviti da radi u godinama koje slede.

Svesni su i činjenice da se država tokom protekle decenije i podigla iz pepela kao feniks i da je za sve to zaslužan jedan čovek koji se danas nalazi na čelu naše države.

Prema rečima Marka Škrbića, uglednog poljoprivrednika iz Pančeva, oni ne žele da se napredak zaustavi, a ovim činom oni to žele i da ukažu.

- Došli smo u velikom broju da podržimo Srbiju, da podržimo ovaj skup, da podržimo Pokret i da podržimo našeg predsednika Vučića. Tu su poljoprivrednici sa traktorima. Došli smo iz Južnog Banata, iz Pančeva, tako da tu su dosta udruženja. Ovo je značajan dan za nas da pokažemo podršku. U proteklom periodu dobili smo subvenicije, sada isplate subvencija po hektaru, najavljeno je i subvencionisanje traktora do 60 kW. Želimo da se situacija vrati u normalu, da jednostavno može da se funkcioniše. To su naše želje - rekao je.

___________________________________________________________________________________