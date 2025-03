VUČIĆ O RAZGOVORU SA MAKRONOM: Ponosan sam na naše prijateljstvo jer mislim da nam donosi mnogo za našu zemlju

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić se tokom gostovanja na Pinku dotakao i razgovora sa francuskim kolegom Emanuelom Makronom.

Foto: N. Skenderija

Kaže da je svugde u svetu ozbiljna politička kriza. Sa Makronom ga očekuje sastanak u aprilu.

- Juče smo prošli kroz mnogo tema. Mi ponekada iznenada razgovaramo. Kako to ide protokolima državnim, pa se to zakazuje, pa se čeka nekada po 5,6 dana. Sa Makronom imam drugačiji odnos, nekad pozovem ja njega, onako iz čista mira, pa razgovaramo. Juče je mene on zvao i razgovarali smo o svemu ponosan sam na naše prijateljstvo jer mislim da nam donosi mnogo za našu zemlju. Mislim da nam donosi mnogo i da nam se deca vrate u školu. I o tome sam pričao sa njim, šta možemo da uradimo o tome, kako da Srbija napreduje po pitanju vladavine prava i ekonomski, od Ukrajine i Rusije do svega drugog, uvek imamo sveobuhvatne razgovore. Mogu da vam kažem da se nadam u naredna 2 meseca imam susret i sa Trampom. Ekskluzivno za vas, očekujem taj susret, videćemo da li će se ostvariti, on je vrlo zauzet čovek, uvek je moguće da se nešto promeni, nije još zakucan termin, ali znate da sam oprezan kada to govorim i to bi bila ogromna čast za nas za našu Srbiju i verujem da je to izvodljivo - otkrio je Vučić.