OBRAĆANJE PREMIJERA IZ ŠANGAJA: Nove informacije o istrazi; potpisivanje memoranduma sa "Mint Grup"; Podrška Kine Srbiji

PREMIJER Srbije Miloš Vučević obratio se medijima nakon potpisivanja memoranduma o razumevanju i obilaska kineske kompanije Mint Grup u Šangaju.

Foto: Printskrin

O sankcijama Rusiji -Rekao da ne uvodimo sankcije, to je naša politika što nije baš lako sprovesti jer nije popularno kada se ne svrstavate na jednu od strana. Čim se niste svrstali na nečiju stranu, onda vas definišu kao protivnika na neki način. Ako niste sa nama, vi ste protiv nas. Najgore je kad vidite da veliki igrači, pod znacima navoda igrače, kada ne žele da pričaju jedni s drugima. To nas vodi samo u vuće sukobe ili produbljivanje sukoba što nije dobro ni za koga. Ne za Srbiju, nego nije dobro za celo čovečanstvo. Nadam se da će razum pobediti. - izjavio je Vučević O američkim izborima - Sada verovatno svi čekaju utorak izbore u SAD, Ne mislim da ćemo u utorak ili sredu znati rezultate izbora. Pitanje je stizanja glasova i poštom, i prebrojavanja i specifičnog američkog izbornog sistema. Rekao bih da smo sada svi u nekom, uslovno rečeno, tajm autu, da svi čekaju, Evropa, verovatno čeka da vidi kako će se odvijati ili šta će biti izborna odluka građanja SAD. To su najvažniji, svako izbori ili najvažniji politički momenat. Ne u ovoj godini, nego rekao bih, u narednik 4-5, možda i 10 godina. Pa će nam možda nešto biti jasnije šta bi mogao biti prikaz onoga što će se dalje dešavati. Interesantna je pozicija ovde domaćina, gde se nalazimo. Mislim da oni tu ne vide neku mnogo veliku razliku za njih same. Za njih. Odu u Narodnu republiku Kinu, bez obzira na kandidate, ali može da utiče na neke druge geopolitičke okolnosti. - rekao je Vučević. "Otvaramo najbolji paviljon na sajmu u Šangaju, paviljon Srbije" - Otvaramo najbolji paviljon na sajmu u Šangaju, paviljon Srbije, koji ćemo zajednički otvorili. Ostaće deo delegacije i duže ovde i razgovarati i promovisati Srbiju. Mislim da ćemo imati dobre vesti svakako iz Kine što se tiče privrede i investicija. I voditi računa da mi na svim stranama sveta imamo korektan odnos. Mislim da je to u interesu Srbije, srpske politike, srpske ekonomije, pa i svih građana Srbije- rekao je on. - Taj crni oblak nesreća koja nam se dešava, pa ono što je trebalo da bude zaista, neću reći euforično, ali u jednoj prelepoj atmosferi je sada naravno dobilo drugu konotaciju zbog ovog što nam se dešava. To je život, nažalost, dešavaju takve stvari. - dodao je. O susretima sa premijerom Kine, Češke i Slovačke - Imaćemo sutra razgovor s još nekoliko kineskih kompanija. Pre svega je, naravno, najvažniji susret sa kineskim premijerom. A kada se vratimo u Beograd, čeka nas češki premijer. A onda predsednik, mislim, da ide u Budimpeštu na samit evropske političke zajednice. Ako se ne varam, 7. novembra. Pa nam onda dolazi premijer Slovačke. - rekao je. - Još jednom saučavaće po rodbini nastradalih u Novom Sadu. I molim sve samo za miran i odgovoran pristup. To ne znači bežanje od odgovornosti, nego utvrđivanje odgovornosti na racionalan i na dokazima utemeljen način. A ne suđenje po emocijama i strasti, kakva god da je. Jer to nikada ne daje prave rezultate i ne može da vas dovede do istine. Nekog volite ili ne volite i onda ne možete da budete objektivni, da utvrdite šta se zaista desilo i ko je odgovoran, da li u krivičnom pravnom smislu ili u političkom smislu - dodao je. Razgovor sa predstavnicima univerziteta - Imao sam dobar razgovor sa predstavnicima univerziteta i to baš univerziteta tehničkog profila koji rade i na kosmičkom programu, i na robotici, automatizaciji, i odbrambenom programu. I oni će vrlo brzo doći sa, da kažem, svojim kapacitetima u Srbiju, da zajedno rade sa univerzitetima i u Beogradu, i u Novom Sadu, i u Nišu, i u Kragujevcu, pre svega s Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu. To je ono što nam je neophodno, da dalje razvijemo društvo, da se oslonimo i na nauku, inovacijama, znanju, i mogućnosti da naši studenti, pre svega postdiplomski studiji, bar jednu godinu mogu da provedu kod njih na univerzitetu, i da naravno, ne samo na teorijskoj nastavi, nego i u praktičnoj nastavi, u najvećim svetskim kompanijama se uvere kako te stvari funkcionišu. - saopštio je premijer. Foto: Printskrin

Podrška Kine Srbiji

- Narodna Republika Kina podržava Srbiju uvek i na svim mestima, posebno onim najosetljivijim pitanjima, posebno po pitanju Kosova i Metohije. Srbija ima identičan stav u odnosu na Kinu, da mi priznamo jednu Kinu, jedinstvenu Kinu, da priznamo jednu vladu, vladu u Pekingu, što je za Kinu vrlo bitno, da priznamo Narodnu Republiku Kinu u odnosu na Tajvan i jedno od najosetljivijih geopolitičkih pitanja, ne samo pacifičkog dela sveta, nego čitavog čovečanstva. I zahvalni smo Kini, Narodnoj Republici Kini na odnosu i na podršci prilikom glasanja o rezoluciji o Srebrenici, što nije tipično za kinesku diplomatiju, vrlo otvorenog i jasnog stava, šta misle o tome.Ta politička podrška ili politički odnos je preduslov ili noseći stub svega onoga što se dalje razvija, onda saradnja u oblasti ekonomije i infrastrukture. - naveo je.

Premijer posetio kompaniju Mint Grup

Danas je premijer Vučević posetio fabriku Mint Grup, a nakon obilaska prisustvovao sastanku sa predsednikom ove kompanije. Kasnije je posetio i investicionu konferenciju Republike Srbije.

FOTO: Novosti

Vučević je takođe naglasio da je siguran da će Srbija nastaviti da privlači investicije, kao i da veliki broj kompanija dolazi na sajam i da će raditi na tome da Srbiju učine još atraktivnijom.

Nameće se anti-kineska histerija

- Nikad neću biti deo ove potencijalne anti-kineske histerije koje se isto namećuje. Sad je krenula histerija, naravno geopolitički, politički, potkovana da sada pohapsimo sve kineske kompanije i predstavnike kompanija, da im zabranimo da radimo. Ne znamo ni ko je šta radio, ni da li je rađeno, ni da li su to rezultati 1964 ili 2022 ili 2024. - rekao je.

- Ovo je ozbiljna opomena svima, pre svega onima koji se bave tom profesijom, da mora da se češće vrši kontrola nadzora na svim objektima. Čak ste i u hrvatskim medijima mogli da vidite, neko od njihovih inženjera rekao da to može da se desi i u Hrvatskoj, zato što su mnogi objekti građeni u istom periodu, kao što je građena i železnička stanica u Novom Sadu. Ali ne možete u atmosferi hajke i traženja nečije glave da se prilazi kao žrtva, ne možete racionalno prilaziti. Nema osnova za racionalna pričanja. Ako se traže nečije glave da bi se umirila svetina, onda to nije pitanje odgovornosti, to je pitanje hajke. - dodao je.

" Nije vreme za političke odgovore. Biće vremena. "

- Nije vreme za političke odgovore. Biće vremena. Dani žalosti su u Vojvodini. Jeste tragedija. Skandalozno je da neko nazove ovo ubistvo. Morate biti monstrum da kažete da je neko ubio te ljude. Ali ne mogu sprečiti da i neko tako razmišlja, nažalost. A biće vremena i za političke diskusije, političke odgovore. I neće od toga kakva se, nažalost, klima pravi od strane nekih koji su uvek sve prisutni na svakoj srpskoj nesreći. Uvek. Po pravilu, to su njihovi prvi, kao crni gavrani. Uvek. To je sve što mogu da vam kažem. - izjavio je premijer.

O istrazi

- Ona je, naravno, u rukama višeg javnog tužilaštva i policijske uprave, a to su policije. I koliko sam ja, i dok sam bio u Srbiji, i ovde u Kini dobio objašnjenje, krenuli su s saslušanjem, odnosno uzimanjem izjava, od svih onih koje u onom trenutku tužilaštvo, da kažem, vidi u tom lancu odlučivanja i donošenja odluka koje se tiču i rekonstrukcije miliradova na Železničkoj stanici. Mnogo toga je nepoznato u ovom trenutku, i mora se reći istina, niko ne raspolaže svim podacima, pošto zaista je to vrlo kompleksno pitanje, da li je rađeno nešto, nije rađeno, ako jeste, kada je rađeno i šta je rađeno. Govorimo o celoj Železničkoj stanici, a zatim kako je došlo do te nesreće, šta se desilo, kako je moguće da ta konstrukcija popustila, kako je moguće da je tako jedan put popustila. To su mnoge, mnoge dileme i mislim da ste i vi i celokupna javna Srbija mogli da vidite i u ovih 24 časa, već da ne pogrešim vremenski, mnogo oprečnih mišljenja od ljudi same struke, što je dodatno, ja neću reći komplikovano, ali svakako usložnjava na procesu utvrđivanja šta se desilo. - rekao je on.

- Dozvolimo da oni koji su pozvani da pomognu kao građevinski eksperti, kažu šta se desilo i s aspekta eventualnih propusta ili propusta. Ne govorimo o njihovoj, nije pitanje krivične odgovornosti, nego je pitanje tehničko-tehnološko, šta se desilo i kako je moglo do toga da dođe i da li je bilo građevinskih inženjerskih tehničkih propusta. Završeno je ono tužilaštvo i policija, kao što smo rekli, radi pitanje krivične odgovornosti. Što se tiče političke odgovornosti, ona mora da postoji. Ona nije sporna. Ja sam i malo prepričao sa predsednikom Republike i sinoć, ne znam ni po kom vremenu, kasno sinoć, po srpskom vremenu, smo se čuli, to uopšte nije upitno, samo što ćemo tu odluku doneti hladne glave i racionalno, a ne nošeni brojem tvitova ili nekih objava na društvenim mrežama i lepljenja plakata, nego za tu odluku od koje se ne beži i neće se bežati, niti se može pobeći, ona će biti rezultat odgovornog političkog razgovora i objektivnog sagledavanja - dodao je.

Premijer je dao poslednje informacije u vezi sa nesrećom koja se dogodila u Novom Sadu.

- Mislim da je najvažnije da prvo razumemo bol porodica onih koji su stradali, da dozvolimo da ono što je deo običaja u našem narodu, deo kulture, a to je da porodica može da sahrani na miru. To je stvar elementarne kulture. - rekao je.

Foto: Printskrin