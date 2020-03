J. Kerbler/Novosti Online | 18. mart 2020. 11:58 | Komentara: 0

ZAGREBOD STALNOG DOPISNIKAU Istri je umro muškarac koji je bio u samoizolaciji zbog virusa korona, što je i prvi smrtni slučaj u Hrvatskoj.Imao je blage simptome bolesti, ali mu se u noći na sredu stanje naglo pogoršalo, došlo je do komplikacija i muškarac je umro.Odbio je da ode u bolnicu iako su lekari to predlagali. Iako još zvanično nije potvrđeno da je korona virus uzrokovao smrt starijeg muškarca, predstavnici Zavoda za javno zdravstvo kažu da je to verovatno prvi smrtni slučaj od posledica korona virusa u Hrvatskoj.