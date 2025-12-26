BIVŠI PREMIJER MALEZIJE PROGLAŠEN KRIVIM: Povezan sa najvećim multimilijardskim skandalom u ovoj državi
BIVŠI premijer Malezije Nadžib Razak proglašen je u petak krivim za zloupotrebu položaja u najvećem procesu do sada u vezi sa multimilijardskim skandalom 1MDB.
Kako prenose mediji, sudija još nije izneo konačnu presudu i izreku kazne.
Istražitelji iz Malezije i SAD-a tvrde da je najmanje 4,5 milijardi dolara ukradeno iz 1Malaysia Development Berhad, državnog fonda koji je Nadžib osnovao 2009. godine dok je bio na vlasti.
Više od 1 milijarde dolara navodno je završilo na računima povezanim sa Nadžibom, koji je uporno negirao bilo kakvu krivicu.
On je optužen za četiri krivična dela korupcije i 21 slučaj pranja novca zbog primanja nezakonitih transfera većih od 2,3 milijarde ringita iz 1MDB.
- Tvrdnje okrivljenog da su optužbe protiv njega politički motivisane i lov na veštice opovrgnute su hladnim, čvrstim i nepobitnim dokazima koji ukazuju da je okrivljeni zloupotrebio svoju moć u 1MDB, uz obimne ovlašćenja koja su mu bila dodeljena - rekao je sudija Kolin Lorens Sekverah tokom čitanja presude.
Nadžib bi mogao da dobije maksimalnu kaznu zatvora od 15 do 20 godina za svaku optužbu, kao i novčanu kaznu do pet puta vrednosti navodno prisvojenog novca.
72-godišnji Nadžib je u zatvoru od avgusta 2022, kada je najviši sud Malezije potvrdio presudu kojom je osuđen za korupciju zbog nezakonitog primanja sredstava iz jedinice 1MDB.
Njegova kazna od 12 godina u tom slučaju prošle godine prepolovljena je od strane odbora za pomilovanje.
Prošle godine Nadžib se izvinio za zloupotrebu prilikom upravljanja fondom dok je bio na funkciji, ali je uporno negirao bilo kakvu krivicu, tvrdeći da su ga službenici 1MDB i finanser Džo Lou zavarali u vezi sa izvorom sredstava i da je verovao da su sredstva na njegov račun deponovana kao donacije od Saudijske kraljevske porodice.
Sudija Sekverah je ocenio da je Nadžibev argument "neverovatan“ i odbacio pisma o donacijama koja je Nadžib dostavio kao navodno poreklom iz Saudijske kraljevske porodice, rekavši da nisu potvrđena dokazima i da su verovatno falsifikati.
Lou, optužen u SAD-u za ključnu ulogu u slučaju, negira sve optužbe i još uvek je u bekstvu.
(ITV/Bi-Bi-Si)
BONUS VIDEO:
SREĆNI PRAZNICI: Novogodišnji spot "Novosti"
Preporučujemo
LAVROV STIGAO U MALEZIJU NA SAMIT ASEAN: Očekuje se sastanak sa Rubiom
10. 07. 2025. u 08:39
O ČEMU SU RAZGOVARALI LAVROV I RUBIO: Oglasili se i Moskva i Vašington
10. 07. 2025. u 14:40
TRAMP DONEO ODLUKU: Povlači ambasadore i diplomate iz okruženja Srbije
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa povlači skoro 30 karijernih diplomata sa ambasadorskih i drugih visokih pozicija u diplomatskim predstavništvima SAD u svetu.
22. 12. 2025. u 10:32
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
HRVATI POSLALI JASNU PORUKU: "Država nam je na pogrešnom putu!"
VEĆINA građana Hrvatske smatra da zemlja ide u pogrešnom smeru, a najviše primedbi imaju na korupciju, inflaciju, niske plate, male penzije i siromaštvo, pokazalo je decembarsko istraživanje Krobarometra, objavljeno u Dnevniku hrvatske Nove TV.
26. 12. 2025. u 12:34
Komentari (0)