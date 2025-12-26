BIVŠI PREMIJER MALEZIJE PROGLAŠEN KRIVIM: Povezan sa najvećim multimilijardskim skandalom u ovoj državi

BIVŠI premijer Malezije Nadžib Razak proglašen je u petak krivim za zloupotrebu položaja u najvećem procesu do sada u vezi sa multimilijardskim skandalom 1MDB.

AP Photo/Vincent Thian

Kako prenose mediji, sudija još nije izneo konačnu presudu i izreku kazne.

Istražitelji iz Malezije i SAD-a tvrde da je najmanje 4,5 milijardi dolara ukradeno iz 1Malaysia Development Berhad, državnog fonda koji je Nadžib osnovao 2009. godine dok je bio na vlasti.

Više od 1 milijarde dolara navodno je završilo na računima povezanim sa Nadžibom, koji je uporno negirao bilo kakvu krivicu.

On je optužen za četiri krivična dela korupcije i 21 slučaj pranja novca zbog primanja nezakonitih transfera većih od 2,3 milijarde ringita iz 1MDB.

- Tvrdnje okrivljenog da su optužbe protiv njega politički motivisane i lov na veštice opovrgnute su hladnim, čvrstim i nepobitnim dokazima koji ukazuju da je okrivljeni zloupotrebio svoju moć u 1MDB, uz obimne ovlašćenja koja su mu bila dodeljena - rekao je sudija Kolin Lorens Sekverah tokom čitanja presude.

Nadžib bi mogao da dobije maksimalnu kaznu zatvora od 15 do 20 godina za svaku optužbu, kao i novčanu kaznu do pet puta vrednosti navodno prisvojenog novca.

72-godišnji Nadžib je u zatvoru od avgusta 2022, kada je najviši sud Malezije potvrdio presudu kojom je osuđen za korupciju zbog nezakonitog primanja sredstava iz jedinice 1MDB.

Njegova kazna od 12 godina u tom slučaju prošle godine prepolovljena je od strane odbora za pomilovanje.

Prošle godine Nadžib se izvinio za zloupotrebu prilikom upravljanja fondom dok je bio na funkciji, ali je uporno negirao bilo kakvu krivicu, tvrdeći da su ga službenici 1MDB i finanser Džo Lou zavarali u vezi sa izvorom sredstava i da je verovao da su sredstva na njegov račun deponovana kao donacije od Saudijske kraljevske porodice.

Sudija Sekverah je ocenio da je Nadžibev argument "neverovatan“ i odbacio pisma o donacijama koja je Nadžib dostavio kao navodno poreklom iz Saudijske kraljevske porodice, rekavši da nisu potvrđena dokazima i da su verovatno falsifikati.

Lou, optužen u SAD-u za ključnu ulogu u slučaju, negira sve optužbe i još uvek je u bekstvu.

(ITV/Bi-Bi-Si)

