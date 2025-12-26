AKO francuski predsednik Emanuel Makron ima šta da kaže, zna kako da organizuje razgovor sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, izjavio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov za ruske medije.

- Ako gospodin Makron ima šta da kaže i to zaista predstavlja nekakav signal, on i njegovi pomoćnici znaju kako da to prenesu i kako da organizuju takav razgovor - primetio je zamenik ministra spoljnih poslova.

Ranije je AFP, pozivajući se na kancelariju francuskog lidera, izvestio da će Jelisejska palata razmotriti mogućnost održavanja razgovora između predsednika Putina i Makrona u narednim danima.

Ranije je predsednik Francuske Emanuel Makron, nakon samita Evropske unije u Briselu, izjavio da je Evropi došlo vreme da obnovi dijalog sa Rusijom. On je naglasio da sadašnji format pregovora o Ukrajini, u kojem američki pregovarači razgovaraju sa Rusijom bez učešća Evrope, „nije optimalan“.

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov je 19. decembra, na konferenciji za novinare nakon razgovora sa šefom egipatske diplomatije Badrom Abdel Atijem, komentarišući Makronove izjave, poručio da je Rusija uvek otvorena za dijalog. On je podsetio da je ruski predsednik više puta isticao da je spreman za kontakte, „ali uz razumevanje da će s druge strane biti pristojni ljudi sa bar elementarnim pravilima ponašanja“.

(Sputnjik)

