IZ MOSKVE ODGOVORILI MAKRONU: Zna kako da kontaktira Putina ako ima šta da kaže
AKO francuski predsednik Emanuel Makron ima šta da kaže, zna kako da organizuje razgovor sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, izjavio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov za ruske medije.
- Ako gospodin Makron ima šta da kaže i to zaista predstavlja nekakav signal, on i njegovi pomoćnici znaju kako da to prenesu i kako da organizuju takav razgovor - primetio je zamenik ministra spoljnih poslova.
Ranije je AFP, pozivajući se na kancelariju francuskog lidera, izvestio da će Jelisejska palata razmotriti mogućnost održavanja razgovora između predsednika Putina i Makrona u narednim danima.
Ranije je predsednik Francuske Emanuel Makron, nakon samita Evropske unije u Briselu, izjavio da je Evropi došlo vreme da obnovi dijalog sa Rusijom. On je naglasio da sadašnji format pregovora o Ukrajini, u kojem američki pregovarači razgovaraju sa Rusijom bez učešća Evrope, „nije optimalan“.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov je 19. decembra, na konferenciji za novinare nakon razgovora sa šefom egipatske diplomatije Badrom Abdel Atijem, komentarišući Makronove izjave, poručio da je Rusija uvek otvorena za dijalog. On je podsetio da je ruski predsednik više puta isticao da je spreman za kontakte, „ali uz razumevanje da će s druge strane biti pristojni ljudi sa bar elementarnim pravilima ponašanja“.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje
Preporučujemo
NOVI REKORDI: Gasprom u 2025. isporučio 38,8 milijardi kubnih metara gasa Kini
25. 12. 2025. u 20:42
HRVATI POSLALI JASNU PORUKU: "Država nam je na pogrešnom putu!"
26. 12. 2025. u 12:34
TRAMP DONEO ODLUKU: Povlači ambasadore i diplomate iz okruženja Srbije
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa povlači skoro 30 karijernih diplomata sa ambasadorskih i drugih visokih pozicija u diplomatskim predstavništvima SAD u svetu.
22. 12. 2025. u 10:32
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
HRVATI POSLALI JASNU PORUKU: "Država nam je na pogrešnom putu!"
VEĆINA građana Hrvatske smatra da zemlja ide u pogrešnom smeru, a najviše primedbi imaju na korupciju, inflaciju, niske plate, male penzije i siromaštvo, pokazalo je decembarsko istraživanje Krobarometra, objavljeno u Dnevniku hrvatske Nove TV.
26. 12. 2025. u 12:34
Komentari (0)