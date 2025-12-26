Svet

NAPAD NOŽEM U FABRICI GUMA U JAPANU: Prvo ranio 14 radnika pa isprskao nepoznatu tečnost

Jovana Švedić

26. 12. 2025. u 11:43

ČETRNAEST osoba povređeno je u napadu nožem u fabrici u Japanu, a prema saopštenju zvaničnika službi za vanredne situacije, rasprašena je i nepoznata tečnost.

НАПАД НОЖЕМ У ФАБРИЦИ ГУМА У ЈАПАНУ: Прво ранио 14 радника па испрскао непознату течност

Foto: printscreen društvene mreže

- Četrnaest osoba je prevezeno hitnom službom - rekao je za AFP Tomoharu Sugijama, zvaničnik gradske vatrogasne službe u Mišimiju, region Šizuoka.

Poziv je primljen oko 16:30 po lokalnom vremenu.

Tada je javljeno da je u fabrici pet ili šest osoba povređeno nožem, kao i da je korišćen sprej.

Jedna osoba već uhapšena, javljaju japanski mediji.

Ozbiljnost povreda još uvek nije poznata, iako je NHK naveo da su sve žrtve ostale pri svesti.

Sugijama je rekao da je najmanje šest od 14 povređenih prevezeno u bolnicu u koloni vozila hitne pomoći.

Napadi poput ovog u Japanu su retki, zemlja ima nizak nivo ubistava i jedne od najstrožih zakona o oružju u svetu, međutim, slučajevi nasilja postoje poput atentata na bivšeg premijera Šinza Abea 2022. godine.

(CNE/Peninsula)

BONUS VIDEO:

SREĆNI PRAZNICI: Novogodišnji spot "Novosti"

