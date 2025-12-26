NAPAD NOŽEM U FABRICI GUMA U JAPANU: Prvo ranio 14 radnika pa isprskao nepoznatu tečnost
ČETRNAEST osoba povređeno je u napadu nožem u fabrici u Japanu, a prema saopštenju zvaničnika službi za vanredne situacije, rasprašena je i nepoznata tečnost.
- Četrnaest osoba je prevezeno hitnom službom - rekao je za AFP Tomoharu Sugijama, zvaničnik gradske vatrogasne službe u Mišimiju, region Šizuoka.
Poziv je primljen oko 16:30 po lokalnom vremenu.
Tada je javljeno da je u fabrici pet ili šest osoba povređeno nožem, kao i da je korišćen sprej.
Jedna osoba već uhapšena, javljaju japanski mediji.
Ozbiljnost povreda još uvek nije poznata, iako je NHK naveo da su sve žrtve ostale pri svesti.
Sugijama je rekao da je najmanje šest od 14 povređenih prevezeno u bolnicu u koloni vozila hitne pomoći.
Napadi poput ovog u Japanu su retki, zemlja ima nizak nivo ubistava i jedne od najstrožih zakona o oružju u svetu, međutim, slučajevi nasilja postoje poput atentata na bivšeg premijera Šinza Abea 2022. godine.
(CNE/Peninsula)
