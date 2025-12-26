NIJE BILO DILEME: Švedski atletičar Duplantis najbolji sportista Evrope u izboru novinskih agencija
Švedski atletičar, skakač s motkom Armand Duplantis, izabran je za najboljeg sportistu Evrope u 2025. godini u tradicionalnom izboru evropskih novinskih agencija koji organizuje poljska agencija PAP, a Srbiju je predstavljao Tanjug.
Duplantis (26) je ubedljivo pobedio sa 184 poena, čak 41 više od španskog tenisera Karlosa Alkaraza i 50 od slovenačkog bicikliste Tadeja Pogačara. U izboru je, uz Tanjug i PAP, učestvovala još 21 evropska agencija.
Devet evropskih agencija je Duplantisu dalo maksimalan broj poena, a četiri agencije su ga stavile na drugu poziciju. Duplantis je na Svetskom prvenstvu u Tokiju ove godine postavio novi svetski rekord u skoku s motkom preskočivši šest metara i 30 centimetara.
Ove godine nijedan srpski sportista nije bio u konkurenciji za prestižnu nagradu koja je ustanovljena još davne 1958. godine. Teniser Novak Đoković jedini je srpski sportista koji je dobijao prestižno priznanje, i to čak pet puta (2011, 2015, 2018, 2021. i 2023). Đoković je zajedno sa bivšim švajcarskim teniserom Rodžerom Federerom, koji je takođe biran pet puta (2004, 2005, 2006, 2007. i 2009), najnagrađivaniji sportista u ovom tradicionalnom izboru.
Među bivšim osvajačima prestižne nagrade su sve sami velikani evropskog sporta, fudbaler Kristijano Ronaldo, teniser Rafael Nadal, atletičari Sebastijan Kou i Sergej Bubka, vozači Formule 1 Mika Hakinen, Najdžel Mensel, Sebastijan Fetel, Mihael Šumaher i Luis Hamilton, teniserke Martina Hingis, Iga Švjontek i Štefi Graf, biciklista Edi Merks, gimnastičarka Nađa Komaneči i drugi.
