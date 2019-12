Tanjug | 22. decembar 2019. 11:23 > 16:21 | Komentara: 0

Olujno nevreme praćeno gradom tokom prošle noći zahvatilo je deo Dalmacije od Biograda do Knina.

Najgore je bilo u mestu Pakoštani, gde je grad padao oko pola sata, nakon čega su zbog ogromne količine leda morali da intervenišu i vatrogasci, preneo je hrvatski portal Index.hr.

Obilna kiša pogodila je i severni Jadran, pa je u zaleđu Kvarnera na nekoliko mernih stanica izmereno više od 200 litara kiše po kvadratnom metru. To znači da je na tim mestima u jednom danu palo više kiše nego što inače padne tokom čitavog decembra.

U ZADRU LETELI KROVOVI, POČUPANA STABLA



U nedelju oko 9.15 sati Zadar je pogodila snažna pijavica.Najgore je pogođeno područje između Arbanasa i Ričina gde su leteli krovovi i počupana su stabla.

U OMIŠU SE IZLILA CETINA



U Omišu se od posledica nevremena izlila Cetina. Poplavljen je dobar deo starog grada, ali i najpoznatija omiška ulica Fošal.





Iz PU splitsko-dalmatinske poslali su obaveštenje da je zbog prelivanja mora preko obale zatvoren put u Kaštel-Sućurcu, uzduž Obale kralja Tomislava. Građane stoga mole da koriste alternativne puteve.



Širom obale duva snažni jugo, a ogromni su talasi u delovima Dalmacije i Istre potopili rive.Riva je potopljena u Vodicama, pod vodom su i ulice uz obalu, a potopljena je i riva u Vrsaru u Istri.Centar jakog sredozemnog ciklona nalazi se nad severnim Jadranom i tamo je pritisak pao na vrlo niskih 980 hPa. Na celom Jadranu prevladava oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, tako da su do deset sati već pale značajne količine kiše.Prema podacima mreže Pljusak.com, čak 59 litara kiše po kvadratnom metru palo je u Zamosorju, u Veloj Njivi.Hvar odsečen od obaleOstrvo Hvar u potpunosti je odsječeno od kopna. Linije prema Supetru i Šolti trenutno voze. Prema Visu je jutros isplovio trajekt, no njegovo isplovljavanje upitno je za drugi deo dana.Zbog niskog tpritiska vazduha došlo je do pojave ciklonalne plime. Tako se i jutros more izlilo na rivu u gradu Hvaru, a pojava će diljem Dalmacije biti intenzivnija sredinom dana, piše Dalmacija Danas.Već sada postoje brojni problemi u pomorskom saobraćaju pa su u prekidu brodske i trajektne linije.