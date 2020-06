Ivana STANOJEVIĆ | 28. jun 2020. 13:00 | Komentara: 0

PARLAMENT Austrije ima na raspolaganju malo više od mesec dana da trajno zabrani okupljanja u Blajburgu. Zasada su šanse za konsenzus odlične, i očekujem da od iduće godine više neće biti takozvanih komemoracija žrtvama, iza kojih, zapravo, stoji ustaška propaganda.

Ovo, u razgovoru za "Novosti", kaže Štefani Krisper, poslanica partije NEOS u Nacionalnom savetu, jednom od dva doma austrijskog parlamenta. Najmlađa austrijska partija, koju čine Nova Austrija i Liberalni forum, priključila se inicijativi Zelenih da se zabrane skupovi na Lojpaškom polju. Jedina parlamentarna stranka u ovoj zemlji koja se izjasnila protiv zabrane je desničarska Slobodarska partija (FPO).

o Kada očekujete da će parlament Austrije raspravljati o ovom predlogu?

- Rok za izjašnjavanje Ministarstva unutrašnjih poslova i stavljanje na skupštinski dnevni red je 29. juli. Čvrsto stojimo na stanovištu da je višegodišnje okupljanje u Blajburgu nesumnjivo političkog karaktera i da sa stvarnim pomenom žrtvama nema nikakvih dodirnih tačaka. Svi skupovi, bez obzira na to da li se organizuju na državnom ili privatnom posedu, kao što organizatori tvrde konkretno za ove, moraju da poštuju slovo zakona. Sa okupljanjem u Blajburgu to mnogo puta nije bio slučaj. A to je, ne malo, naškodilo i ugledu države, te stoga u budućnosti ne sme više da se održava.

o Da li je ranije bilo pokušaja da se ustaškim okupljanjima u Blajburgu stane na put?

- Čitav niz godina nadležni su tolerisali ovu manifestaciju, jer su se njeni organizatori uporno pozivali na njen religiozni karakter. Od pre dve godine, kad je Katolička crkva procenila da to nije tako i uskratila im svoj blagoslov, pravni osnov za zabranu okupljanja, odnosno činjenica da se u Blajburgu krši Zakon o okupljanju, postaje više nego očigledan. U međuvremenu, to su shvatili i nadležni u pokrajini Koruškoj, na čijoj teritoriji su se ovi skupovi održavali, pa su preduzeli potrebne korake.

o Verujete li da će jednom, u slučaju Blajburga, istina moći da se odvoji od laži, da bi javnost saznala šta se zapravo dogodilo?

- Istorija je uvek sporna. Naročito kad su njene posledice dugosežne i dopiru daleko u budućnost. Međunarodna komponenta čini Blajburg posebno kompleksnim. Austrija, naravno, poštuje svoje opredeljenje, upisano i u Ustavu, a ono kaže da je zemlja odlučna da se na celoj svojoj teritoriji bori protiv svakog oblika fašizma. Zato je država i nepokolebljiva u nameri da se usprotivi svakoj mogućnosti narušavanja tog konsenzusa. Radimo isključivo na osnovu dokaza i u bliskom smo kontaktu sa istoričarima sa Bečkog univerziteta i interdisciplinarnom radnom grupom koja se godinama bavi naučnom analizom događaja u Blajburgu, strogo poštujući naučne standarde. Ova ekspertiza je i osnova za našu procenu i političko angažovanje po ovom pitanju, kao i uopšte.





ČEKAMO ODGOVORE OD MUP

* ŠTA se konretno traži predlogom na četiri stranice koji je predat u skupštinsku proceduru?

- Postavili smo niz važnih pitanja Ministarstvu unutrašnjih poslova, od čijeg odgovora će u dobroj meri zavisiti konačna parlamentarna odluka. Ključna su poslednja dva, u kojima se sumira cela priča. Pitamo da li postoje indikacije za to da upotreba imovine Udruženja "Blajburg Erencug" ne odgovara proklamovanom cilju postojanja udruženja. Takođe, tražimo da se utvrdi da li postoje indikacije za to da u slučaju ovog udruženja ima razloga koji bi, shodno članu 29 Zakona o udruživanju, mogao dovesti do prisilnog raspuštanja udruženja.