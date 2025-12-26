NAPAD NOŽEM: Najmanje 15 osoba povređeno u i izbeljivačem u fabrici u Japanu
NAJMANjE 15 osoba je povređeno danas, od kojih pet teško, u napadu nožem i izbeljivačem u fabrici guma u centralnom Japanu, saopštili su zvaničnici.
Policija je saopštila da je muškarac osumnjičen za napad uhapšen nakon što ubo nožem osam ljudi, od kojih je pet teško povređeno, i povredio sedam drugih nakon što ih je poprskao izbeljivačem u fabrici guma.
Nije navedeno zbog čega je izvršen napad, preneo je AP.
Osam ljudi je prebačeno u bolnice nakon što ih je muškarac star 38 godina izbo nožem u fabrici guma, kao i sedam koje je poprskao izbeljivačem.
Napad se dogodio u fabrici gumenih proizvoda "Jokohama" u gradu Mišima u prefekturi Šizuoka.
Napadač je tokom napada nosio masku.
Incident se dogodio u stambenoj zoni, u blizini ulaza u fabriku i stanice železnice.
(Tanjug)
