NAPAD NOŽEM: Najmanje 15 osoba povređeno u i izbeljivačem u fabrici u Japanu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

26. 12. 2025. u 22:11

NAJMANjE 15 osoba je povređeno danas, od kojih pet teško, u napadu nožem i izbeljivačem u fabrici guma u centralnom Japanu, saopštili su zvaničnici.

НАПАД НОЖЕМ: Најмање 15 особа повређено у и избељивачем у фабрици у Јапану

Foto: I. Marinković

Policija je saopštila da je muškarac osumnjičen za napad uhapšen nakon što ubo nožem osam ljudi, od kojih je pet teško povređeno, i povredio sedam drugih nakon što ih je poprskao izbeljivačem u fabrici guma.

Nije navedeno zbog čega je izvršen napad, preneo je AP.

Osam ljudi je prebačeno u bolnice nakon što ih je muškarac star 38 godina izbo nožem u fabrici guma, kao i sedam koje je poprskao izbeljivačem.

Napad se dogodio u fabrici gumenih proizvoda "Jokohama" u gradu Mišima u prefekturi Šizuoka.

Napadač je tokom napada nosio masku.

Incident se dogodio u stambenoj zoni, u blizini ulaza u fabriku i stanice železnice.

(Tanjug)

