PRONAĐEN DEČAK MARKO: Živ je i zdrav

Novosti online

26. 12. 2025. u 22:04

DEČAK Marko, koji je nestao u Baranji, je pronađen.

ПРОНАЂЕН ДЕЧАК МАРКО: Жив је и здрав

Foto: pixabay

To je saopštila Hrvatska nacionalna služba za katastrofe i vanredne situacije (HGSS).

- Živ je i zdrav - rekli su.

Pronađen je u blizini repetitora.

