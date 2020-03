Novosti online | 31. mart 2020. 19:10 |



Situacija u Italiji i dalje nije stabilna. Ova zemlja i dalje beleži veliki broj umrlih od virusa korone. Pred vama su podaci koji su zabeleženi od početka epidemije.





Danas umrlo 837. Novozaraženih, pozitivnih 4.053.

Od početka zaraženih 105.792Ozdravili 15.729Umrli 12.428Danas ozdravili 1.109Danas testiranih 29.609U bolnici se nalazi 28.192Na intenzivnoj 4.023Kućno lečenje 45.420Otvorena privremena bolnica na sajmu u Milanu. Tu će smeštati na intenzivnu negu da se malo bolnice rasterete.Starost umrlih (podaci zaključno sa 29. 03.)Od 0 do 20 godina/ 0 umrliOd 20 do 29 godina / 2 umrliOd 30 do 39 godina / 20 umrliOd 40 do 49 godina / 89 umrliOd 50 do 59 godina / 369 umrliOd 60 do 69 godina / 1.162 umrliOd 70 do 79 godina / 1.456 umrliOd 80 do 89 godina / 3.984 umrli90 i više godina / 939 umrli