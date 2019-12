Tanjug | 24. decembar 2019. 19:41 | Komentara: 0

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da ga je iznenadila i pomalo uvredila nedavna rezolucija Evropskog parlamenta o važnosti očuvanja istorijske uspomene za budućnost Evrope, kojom se osuđuje sovjetsko-nemački pakt Ribentrop-Molotov.

On je rekao da je SSSR morao da potpiše taj pakt zbog sporazuma o nenapadanju koje su1938. godine postigle Nemačka, Velika Britanija, Francuska i Italija, a koji je omogućio Hitleru da okupira Čehoslovačku, prenosi Tass.

Putin je predstavio niz dokumenata koji se tiču dogovora različitih zemalja sa Nemačkom tokom Drugog svetskog rata, među kojima su Poljska, Velika Britanija, Francuska, Litvanija i Letonija i dodao da Rusija ima dovoljno materijala da nikome ne dozvoli da oskrnavi sećanje na njene očeve i pretke i sve one koji su dali svoj život za pobedu nad nacizmom.

U tom je kontekstu govorio i da ljudi poput tih koji su razgovarali sa Hitlerom sada ruše spomenike oslobodilaca - pripadnika Crvene armije koji su spasili evropske zemlje i narode od nacizma.

"To su njihovi naslednici. Malo toga se promenilo", rekao je Putin.

Putin je poljskog ambasadora u nacističkoj Nemačkoj Jozefa Lipskog nazvao "ološem i anti-semitskom svinjom" jer je rekao da je Adolf Hitler zaslužio spomenik zbog svoje ideje o proterivanju Jevreja u Afriku.

"On je ološ i anti-semitska svinja, ne postoji drugi način da se on otpiše. On je delio Hitlerove stavove o anti-semitizmu i štaviše obećao je da će podići spomenik u Varšavi zbog progona jevrejskog naroda", rekao je Putin komentarišući poruku koju je tadasnji poljski ambasador ostavio 30-tih godina prošlog veka, prenosi Tass.

Putin je rekao da je, dok je proučavao arhivske dokumente iz tih godina, oduzete kao vojni trofej u nekoj od evropskih zemalja posle Drugog svetskog rata, bio zapanjen "metodom rešavanja jevrejskog pitanja" u Poljskoj.