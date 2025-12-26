U ŠPANIJI BESNI LEDENA OLUJA: Zatvoreno 25 puteva
ŠPANIJA je pogođena ledenom i snežnom olujom zbog koje je danas zatvoreno 25 sporednih puteva u zemlji, od čega je 11 u Andaluziji, Asturiji, Salamanki, Burgosu i Navari, saopštio je Generalni direktorat za saobraćaj (DGT).
Žuta upozorenja zbog niske temperature i snega važe u šest regiona, dok su zbog jakih kiša i uzburkanog mora upozoreni priobalni delovi Katalonije i Valensije, piše El pais.
Najniže temperature, do minus osam, registrovane su na višim nadmorskim visinama u provinciji Leon, a očekuje se mraz u ranim jutarnjim časovima u severnoj polovini Iberijskog poluostrva.
U Kataloniji su izdata žuta upozorenja za snežne padavine i rizik od lavina u Pirinejima kod Đirone i Barselone, dok su duž obala Valensijske zajednice i Katalonije izdana upozorenja na visoke talase, uključujući narandžasto upozorenje za obalu Emporde.
Kiša je moguća i na Balearskim ostrvima, sa lokalno značajnim nakupljanjem snega u istočnim Pirinejima i širem Iberijskom sistemu.
DGT je pokrenuo drugu fazu posebne saobraćajne operacije za božićni period, koja traje do 1. januara.
Operacija uključuje mere regulacije i nadzora sa ciljem održavanja mobilnosti i bezbednosti na putevima, pojačane kontrole alkohola i brzine, raspoređivanje helikoptera, dronova, kamera i neobeleženih kombija za nadzor upotrebe mobilnih telefona i poštovanja propisa o bezbednosnim pojasevima.
Radovi na putevima će biti obustavljeni, dok će kretanje teretnih kamiona biti ograničeno na određenim deonicama i u određenim vremenskim intervalima.
DGT je preporučio vozačima da pre putovanja provere stanje puteva, posebno one pogođene ledom i snegom, i da koriste lance za sneg ili zimske gume. Tokom prethodne operacije Božić, zabeleženo je 51 smrtni slučaj i 20,8 miliona putovanja, što predstavlja osam odsto više nego prethodnog Božića.
(Tanjug)
