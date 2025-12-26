Svet

ŠTA ĆE BITI SA UKRAJINOM? Mogućnost raspada je otvoreno pitanje

Novosti online

26. 12. 2025. u 17:43

SCENARIO raspada Ukrajine nije u potpunosti spekulativan, ali koliko je realan ostaje otvoreno pitanje, rekao je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov.

Foto: Depositphotos

On je to rekao u emisiji „60 minuta“ televizijskog kanala Rossiя 1.

Rjabkov je takođe napomenuo da veštački postavljeni rokovi neće pomoći u postizanju rešenja u Ukrajini.

Drugi pišu

Pročitajte više

