SKORO SPREMAN SPORAZUM O BEZBEDNOSNIM GARANCIJAMA IZMEĐU UKRAJINE I SAD Zelenski: Sporazum suštinski završen i na stolu je
PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da Ukrajina trenutno radi na pet dokumenata koji bi trebalo da obezbede mir u Ukrajini, a bilateralni sporazum između Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država o bezbednosnim garancijama je "skoro spreman" i blizu potpisivanja.
Odgovarajući na pitanja novinara, Zelenski je rekao da se trenutno razrađuje pet ključnih dokumenata, među kojima su bilateralni sporazum o bezbednosnim garancijama sa SAD, multilateralni okvir bezbednosnih garancija između Ukrajine, SAD i Evrope, kao i dokument o oporavku i ekonomskom razvoju Ukrajine, poznat kao Mapa puta za prosperitet Ukrajine, preneo je Ukrinform.
Prema njegovim rečima, sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama je "suštinski završen i na stolu je", dok će odluka o potpisivanju zavisiti od formata sastanka sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.
Zelenski je dodao da je spreman da potpiše bilateralni sporazum sa SAD, ali da je neophodno da se o tome dodatno razgovara sa Trampom.
On je naveo i da mirovni plan u 20 tačaka, na kojem su radile Ukrajina, SAD i Evropska unija, može da bude potpisan samo uz saglasnost svih strana, uključujući Rusiju.
Takođe je rekao da Ukrajina do sada nije dobila zvaničan odgovor Ruske Federacije na nacrt mirovnog plana u 20 tačaka.
Prema njegovim rečima, komunikacija se trenutno odvija putem Sjedinjenih Američkih Država, koje razgovaraju sa ruskom stranom i da se odgovor Moskve očekuje u narednim danima.
Predsednik Ukrajine je najavio da će "osetljiva" pitanja, uključujući Donbas i nuklearnu elektranu Zaporožje, biti razmatrana u nedelju, 28. decembra.
On je ocenio da su trenutna rešenja u vezi sa vojnim pitanjima prihvatljiva za Ukrajinu i da ih vidi kao važne bezbednosne garancije, uz napomenu da američka strana pokazuje razumevanje za ukrajinske stavove.
Kako je ranije objavio Ukrinform, sastanak Zelenskog i Trampa planiran je za nedelju na Floridi.
(Tanjug)
