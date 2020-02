R.S. - S.M. | 28. februar 2020. 16:36 | Komentara: 0

SRPSKI član Predsedništva BiH i lider SNSD-a Milorad Dodik najavio je danas, nakon sednice Izvršnog komiteta ove stranke u Banjaluci, da će pisati predsedniku SAD-a Donaldu Trampu o radu njegove administracije u BiH.





- Slušao sam njegove govore na Generalnoj skupštini UN-a gde je rekao da poštuje suverenitet zemalja. Šta je ovo? Koja je ovo lakrdija i stavljanje u poziciju zamorčeta svih nas. Nije ni Amerika više što je bila. Mi smo ovde eksperiment nekih ljudi. Raspolažemo informacijama da ti ljudi, počevši od Metjua Palmera sve čine da bi kaznili Republiku Srpsku - kazao je Dodik.

Lider SNSD-a je rekao i da su zadužili svoje funkcionere da razgovaraju sa svim predstavnicima međunarodnih organizacija i ambasada u BiH kako bi istakli argumente Srpske o aktuelnoj situaciji.

SNSD je odbacio kao akt pritiska pismo koje su ambasada Evropske unije, OEBS-a i Ambasada SAD-a, uputili srpskim zaposlenicima u zajedničkim organima. Dodik je to okarakterisao kao “neprimerenu praksu, kršenje Bečke konvencije i mešanje u unutrašnje stvari u BiH”. Podvukao je i da je to “zastrašivanje srpskih predstavnika”.

- Tražićemo od njihovih centrala da objasne njihovo ponašanje. Ovo je zastrašivanje zaposlenih u zajedničkim institucijama. Nikada nisu tako reagovali kada bošnjački predstavnici organizuju sastanak sa svojim zaposlenicima - kazao je Dodik.









Smatra i da se time derogira pravo najviših zvaničnika u BiH da organizuju sastanke sa predstavnicima u zajedničkim institucijama.

- Mogu i ja da dođem do njihovih šefova i da ih pitam da li je to što je ambasador pretio našim zaposlenicima, politika EU. Pismom ću pokušati doći i do Trampa, da ga pitam je li to stav SAD-a. A posebno, ova nadmena ambasadorka iz OEBS-a. Pitaću i Rusiju i druge članice da li je to njihova politika... - kazao je Dodik.









Poručuje da je to „odmetnuta ekipa“ koja misli da može da vlada.

- Moraju shvatiti da to ne može, da ovde ima ekipa ponosnih ljudi. Nemojte vi nama ovde predavati. Nigde na svetu nema da meni kao članu Predsedništva BiH i predsedavajućem Saveta ministara BiH Zoranu Tegeltiji prete da održimo sastanak sa svojim predstavnicima. Oni se panično boje da Bošnjaci ne dođu pred njihove rezidencije i ambasade. Priznavali su mi ranije da im je veći problem da im se skupi 5.000 Bošnjaka i protestuju, nego sva Republika Srpska. Odaću sad jednu tajnu. Organizovaćemo javni miting u Istočnom Sarajevu i tražićemo da se on preseli pred OHR u Sarajevo. Tražićemo saglasnost za to. Ako je to način, tako ćemo se ponašati - kazao je Dodik.