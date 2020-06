Z. N. | 03. jun 2020. 08:30 | Komentara: 0

Ovogodišnje proleće došlo je posle zime koja je bila neočekivano topla. Kao da je htelo da nadoknadi neke "pakosti" za koje je obično zaduženo najhladnije godišnje doba.Kako su nam rekli u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, tokom poslednje dve nedelje područje Srbije bilo je pod uticajem periferije ciklona iznad istoka Evrope, što je uslovilo promenljivo oblačno i nestabilno vreme, povremeno sa kišom, pljuskovima sa grmljavinom, praćeno olujnim vetrom i gradom.- Vremenske prilike sa čestim kišnim epizodama su uobičajene za ovo doba godine, odnosno za prolećnu sezonu - rekla nam je Jasminka Smailagić, načelnik Odeljenja za monitoring klime i klimatske prognoze republičkog RHMZ. - Sve pojave koje su dosad zabeležene karakteristične su za proleće.Naša sagovornica se osvrće na činjenicu da smo tokom proteklih godina svedoci klimatskih rekorda, kako u Srbiji tako i u svetu. Protekla zima bila je peta najtoplija u našoj zemlji od 1951. godine.- Blaga zima ne ukazuje nužno da će i tokom ostatka godine biti ekstremno toplo - kaže Smailagićeva. - Ipak, na osnovu poslednjih rezultata numeričkih modela za sezonsku prognozu vremena očekuje nas toplo i sušno leto, ali ne tako toplo kao što je to bilo 2012. godine, koje je bilo najtoplije u Srbiji.Tokom nastupajućeg leta, a na osnovu dosadašnjih modela, naši stručnjaci očekuju da će srednja temperatura vazduha biti do dva stepena iznad višegodišnjeg proseka, u nižim predelima Srbije od 21 do 24, a u brdsko-planinskim od 13 do 17 stepeni.- Krajem jula i početkom avgusta se očekuje pojava toplotnih talasa, odnosno perioda sa kontinuiranim nizom veoma toplih dana. Tokom leta, broj tropskih dana, sa maksimalnom temperaturom od 30 stepeni i više, u nižim predelima očekuje se u intervalu od 30 do 55 dana. Tokom leta prognozira se do 15 tropskih noći sa minimalnom temperaturom vazduha preko 20 stepeni, a u Beogradu 25.Klimatski izgledi ukazuju da će tokom leta količina padavina biti ispod višegodišnjeg proseka u većem delu Srbije.Letnja količina padavina se očekuje u intervalu od 120 do 240 milimetara u nižim predelima, a na planinama od 190 do 250 milimetara.- Treba napomenuti da je u brdsko-planinskim predelima moguća i veća količina padavina, uslovljena intenzivnijim razvojem konvektivne oblačnosti - dodaje Smailagićeva. - Prognozira se da će broj kišnih dana tokom letnje sezone u nižim krajevima biti u intervalu od 18 do 28, a na planinama do 36 dana. Očekuje se da će tokom leta biti do tri dana sa količinom padavina većom od 20 milimetara.