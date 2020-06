Vuk Mijatović | 07. jun 2020. 09:05 | Komentara: 0

EVROPSKA unija mora da radi na svom kredibilitetu. Ne znam šta misli Miroslav Lajčak, ali ću ga podsetiti na to da Briselski sporazum nije sproveden, a za njega je garantovala EU. Ako hoće da ima presudni uticaj na proces pregovaranja sa Prištinom, EU najpre mora da obezbedi sprovođenje sporazuma koji je sama potpisala. Nisu ovo pregovori koji sada počinju, promenom pregovarača nisu nestale obaveze iz prethodnih sporazuma. Srbija drži do svoje reči i nadam se da će se tako ponašati i EU. Ali će o postizanju sporazuma ipak odlučiti Srbija.

Ovako ministar odbrane i lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin vidi upadljivu rešenost izaslanika EU za dijalog Beograda i Prištine da se sporazum postigne u narednim mesecima.

* Koliko je realno da se u ovim uslovima izborimo za podelu Pokrajine, za koju su, navodno, zainteresovani Amerikanci, uprkos snažnom protivljenju Nemačke?

- Velike sile su protiv razgraničenja i uglavnom protiv svega onoga što bi pomoglo Srbiji. Oni hoće suvereno i nedeljivo Kosovo koje će priznati Srbija. To su skoro i uspeli da postignu kada je Međunarodni sud pravde na pitanje Vuka Jeremića doneo presudu da je otcepljenje Kosova legitimno. Predsednik Vučić je uspeo da proces priznavanja preokrene i da ojača poziciju Srbije. Zato Šiptari beže od pregovora. Pre Vučića su tražili od EU da Srbe dovede da pregovaraju, a sada traže da Vučić ne učestvuje u pregovorima. Trenutno je veoma teško, a biće još teže.

FOTELjA JE NEVAŽNA o UČESTALO je pominjanje mešanja kadrovskih karata u Nemanjinoj 11. Očekujete li da ćete ostati na mestu ministra odbrane i u novoj vladi? - Očekujem da pobedi politika vojne neutralnosti, socijalne pravde i zaštite Srba, gde god da žive. Sve ostalo je gotovo nevažno.

* Kakva je bezbednosna situacija u Pokrajini? Da li su učestali napadi na Srbe i njihova domaćinstva najava organizovanije akcije vlasti u Prištini protiv našeg naroda?

- Šiptari su trenutno zaokupljeni unutrašnjim sukobima, ali nema sukoba među njima kada je u pitanju odnos prema Srbima. Uradiće sve da dobiju zemlju, ali bez Srba koji na njoj žive. Pažljivo pratimo sve što se dešava na KiM, pratili smo i kada su Šiptari usred epidemije pokušali da pređu Ibar i upadnu u Severnu Mitrovicu. Vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić je bio jasan - nikada više se neće ponoviti Jasenovac, "Oluja", martovski pogrom.

* Više puta ste predlagali da Srbija preispita evropski put, iako ste u koaliciji koja je čvrsto opredeljena za članstvo u EU. Može li Pokret socijalista, kao manjinski partner SNS, da utiče na promenu takvog stava?

- Ne može, ali to nije razlog da nemamo svoj stav i da se ne borimo za njegovo prihvatanje. Na preispitivanje naše politike kada je u pitanju EU, najviše utiču stavovi i praksa iz same EU. Kada nam kažete da moramo da priznamo Kosovo da bismo postali članovi EU, kada, šta god da uradimo, nismo dovoljno dobri, kada EU ćuti i toleriše obnovu ustaštva u Hrvatskoj, kada nam zabranite da kupimo medicinsku opremu dok se borimo sa virusom, kada od nas tražite da uvedemo sankcije Rusiji ili da se bez ijednog povoda suprotstavimo Kini, kada ne učinite ništa da se Briselski sporazum sprovede, kada nam poručite da je lepo što se trudimo ali da proširenja neće biti, i kada sve to radite, onda sami utičete na odnos prema EU. O promeni spoljnopolitičkih prioriteta neće odlučivati Pokret socijalista, o tome odlučuje EU. Njena praksa je njen najveći protivnik, nisam to ja.

* Brisel i dalje ćuti, iako njegova predsedavajuća članica legalizuje ustaški poklič "Za dom spremni". Kako to tumačite?

- Dok je ustaštvo usmereno samo prema Srbima, neće ni biti reakcije. Kao što postoje različiti kriterijumi za različite zemlje koje hoće da postanu članice EU, tako postoje i različiti kriterijumi za osudu fašizma. Ako fašizam preti bilo kome osim Srbima, biće efikasno obuzdan i kažnjen, a ako preti Srbima, biće prećutan i tolerisan.

* Može li bojkot da ospori legitimitet izbora i da li bi odziv ispod 45 odsto bio Pirova pobeda vlasti?

- Niska izlaznost bi bila povod za pokušaje uličnog okupljanja, protesta i opravdanje za pokušaj nasilne promene vlasti. Ovo su izbori za očuvanje političke stabilnosti koja je preduslov za ekonomsku i bezbednosnu stabilnost zemlje. Bez političke stabilnosti nema ni razvoja, ni jake vojske, ni zaštite Srba van Srbije. Zato nam treba snažno vođstvo.

* Da li je Vučić u pravu kada kaže da bi se svi ujedinili protiv SNS ako bi imali makar i glas više od njih? Otkud tolika sumnjičavost, pre svega prema Palmi i Dačiću?

- Sve liste koje izlaze na izbore izlaze da bi srušile Vučića. Taj cilj je zajednički svima, razlikuju se u nijansama, ali veliki cilj je isti, srušiti Vučića. Često čujemo od predstavnika opozicije da nikada neće sarađivati sa SNS i Vučićem, ali nikada nismo čuli da neće sarađivati sa SPS. Ne govorim u Vučićevo ime i ne mogu da znam da li je prema nekom sumnjičav ili nije, ali samo ću vas podsetiti na to da je SPS 2008. potpisao da je Vučić gradonačelnik Beograda, a onda formirao većinu sa DS. Takva praksa ne uliva poverenje.