Novosti Online | 01. april 2020. 09:21 | Komentara: 0

Ministar finansija Siniša Mali kaže za RTS da će paket ekonomskih mera za pomoć privredi biti 50 odsto budžeta države Srbije.Na jučerašnjoj konferenciji za medije predstavljen je ekonomski program kojim će država pomoći privredu sa 5,1 milijardom evra. Prema rečima ministra, reč je pomoći koja je u visini 11 odsto bruto drštvenog proizvoda Srbije.Mere, kaže, imaju dva cilja – očuvanje radnih mesta i podrška malim i srednjim preduzećima.Navodi da će naknadu za minimalac dobiti 900.000 preduzetnika – krojači, fizeri, taksisti."Mi ćemo, ako nemate prihode, isplatiti tri minimalne zarade počevši od 1. maja, to je oko 90.000 dinara pomoći za svakog od njih. Sva preduzeća koja žele da budu deo programa ne smeju da otpuste više od 10 odsto zaposlenih koje su imali 15. marta", ističe ministar finansija.Prema njegovim rečima, jedan od najvećih zahteva preduzetnika je bio da ih država oslobodi plaćanja poreza i doprinosa."Ne morate sada da plaćate poreze i doprinose, država će da plati. Ako nemate za neto, država će da plati minimalac", ističe Mali.Objašnjava da će država novac uplatiti na novi, namenski računa preduzeća, ali direktno radnicima."Neplaćanje poreza i doprinosa je 161 milijarda dinara je manje novca u budžetu. Mi ćemo to morati da nadomestimo, ali ceo paket je i napravljen da najveći teret krize preuzme država. Vi ćete dobiti novac od nas samo da uz što manje posledica izađemo iz krize", ističe ministar.Kada je reč o pomoći građanima od 100 evra, Mali je rekao da će građani taj novac dobiti na račun nekoliko nedelja nakon ukidanja vanrednog stanja."Vidite koliko nam je država jaka, sada smo stabilni. Malo da dignemo optimizam i svi zajedno prođemo kroz krizu, ali i pokažemo snagu naše zemlje. Taj novac će da se potroši, da bi se potrošilo, neko mora da proizvede, vi ćete da zavrtite svoju privredu", ukazuje Mali.Govoreći o zdravstvenom stanju predsednika Srbije koji se ne oseća dobro, Mali je rekao da su Vučića zamor i premor sustigli."Znate da ima zdravstvene probleme, nije bio u mogućnosti da predstavi ekonomski program. On živi za ekonomiju, pred je koordinacionog tela za očuvanje krize, ali nije uspeo da dođe. Ovo su njegove mere. Bez njega ove mere ne bi bile moguće. Nadam se da će brzo da se oporavi", rekao je ministar.Ponovio je da će se predsednik obratiti građanima u narednih 48 sati."Samo ga molim da se čuva i vodi računa o sebi", navodi Mali.(rts.rs)