J. Ćosin | 27. mart 2020. 07:25 | Komentara: 0

DO 6. aprila više 2.500 radnika fabrike "Jura" u Nišu od četvrtka je na plaćenom odsustvu. Poslodavci ove fabrike doneli su odluku da se proizvodnja usled novonastale situacije sa virusom korona obustavi do 6. aprila, a ukoliko bude bilo potrebe da se to produži, razmatraće se sve opcije i mogućnosti osim otpuštanja radnika, saznaju "Novosti".





- Zbog globalne pandemije virusa korona, "Jura korporacija", ogranak Niš, doneo je odluku o prestanku rada od 27. marta do 6. aprila. Poslodavac će neradne dane u ovom periodu evidentirati kao plaćeno odsustvo, a sve u cilju zaštite svojih zaposlenih - istaknuto je na oglasnoj tabli ove kompanije u Nišu.





Međutim, od poslodavaca ove kompanije nismo uspeli da dobijemo odgovor šta će biti sa radnicima posle 6. aprila, ukoliko se stanje sa pandemijom produži.





Direktor Regionalne privredne komore u Nišu Aleksandar Milićević kaže da će "Jura", ukoliko bude potrebe, nakon plaćenog odsustva kao opciju imati i spajanje starih i novih odmora, ali da otpuštanje radnika nikada nije bila tema nijedne od velikih fabrika u Nišu.





- Radnici imaju stare odmore, imaju i nove. Iskoristiće ih u ovoj situaciji, ali najbitnije je da sačuvaju posao i dobiju platu od 100 odsto - kaže Milićević.





On ističe i da Grad Niš nema mogućnosti da finansijski pomaže i podrži ove kompanije, ukoliko za to bude bilo potrebe, te da je to na republičkom nivou.





- Grad ne može mnogo toga da uradi, sem da fabrike oslobodi plaćanja poreza na imovinu. To je maksimalno, to je ono što je u ingerenciji grada. Ali to u ovom trenutku nije toliko značajna pomoć za njih - dodaje Milićević.





Radnici "Jure", koji su do juče radili i na posao odlazili u krcatim autobusima, malo su odahnuli, ali i dalje strahuju šta će sa njima biti ukoliko 6. aprila budu morali da se vrate u pogone.





MAJKE





- JA sam na bolovanju trenutno, ali ne znam šta ću da radim ukoliko se sa radom nastavi u aprilu. Ja sam samohrana majka dvoje male dece, a u našoj firmi nije se poštovalo pravo majki sa malom decom da idu na plaćeno odsustvo zbog novonastale situacije - ističe ova zabrinuta radnica "Jure".





U LESKOVCU OBUSTAVA





JUŽNOKOREJSKA korporacija "Jura" u Leskovcu, koja proizvodi kablove za auto- industriju i zapošljava oko 2.500 radnika, od srede obustavlja rad u svim proizvodnim halama sem u svom najnovijem i najsavremenijem pogonu, u kome je angažovano oko 250 ljudi. Leskovačka "Jura" će biti zatvorena do 6. aprila, ali postoji mogućnost da obustava rada bude produžena u zavisnosti od epidemiološke situacije. Prema informacijama koje stižu od radnika, oni će biti na plaćenom odsustvu u iznosu od 65 odsto zarade. (I. M.)