Novosti online | 29. mart 2020. 19:03 |

Predsednica Vlade Srbije, Ana Brnabić, rekla je da će, ukoliko bude potrebe, biti uvedene restriktivnije mere. Ona je rekla da Srbija nastavlja da se bori za svoje građane, i da na sve načine pokušava da nabavi što veći broj respiratora.Brnabić je za Pink rekla da je važno da građani budu odgovorni i svesni da je samoizlacija važna u borbi protiv korona virusa, koji je sa današnjim danom odneo 13 života.Govoreći za Nacionalni dnevnik televizije Pink, ona je rekla da je država uspela danas da nabavi još 480 respiratora.- Na tome radi predsednik Vučić dan i noć i taj uspeh je neverovatan. Za nas su prelepevesti kada se izborimo i za jedan. Ja sam to prepustila njemu. Za tu borbu ogroman uticaj ima i lični kredibilitet predsednika republike. Predsednik Vičić ima ogoroman kredibiltet, može da pozove, da traži, ljudi žele da mu pomognu. Jutros sam dobila mejl da smo nabavili još 480 novih respiratora, to je za nas kao suvo zlato. To je 480 puta tri za živote naših građana - rekla je ona.