Novosti online / M. SEKULOVIĆ | 27. jun 2020. 11:20 | Komentara: 0

Episkopski savet SPC u Crnoj Gori obaveštava javnost da će Crkva ispoštovati nove pravne norme iz naredbe Ministarstva zdravlja na čitavoj teritoriji Crne Gore, iako su očigledno selektivne i diskriminatorne. O takvoj odluci su juče obavešteni od strane crkvenih predstavnika i nadležni u Institutu za javno zdravlje, sa kojima se, važno je reći, nije dogovarala obustava litija, niti je njihova zabrana podržana. Vodeći računa o opštem zdravlju, i telesnom i duhovnom, crkvenim opštinama u Crnoj Gori kao organizatorima molitvenih litija je upućena instrukcija da područne jedinice Uprave policije neodložno obaveste o obustavi ranije prijavljenih litija za 28. jun ove godine. Verni narod pozivamo da se u isto vreme okuplja na molebane u svojim hramovima i u hramovnim portama, jer verski obredi u crkvama, manastirima i na površinama koji im pripadaju nisu i nikako ne mogu biti zabranjeni.

Ovo je u subotu ujutru saopšteno iz Episkopskog saveta SPC u Crnoj Gori, kao odgovor na tvrdnje direktora Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Bobana Mugoše koji je u petak izjavio da je sa Mitropolijom crnogorsko-primorskom dogovorena obustava litija.

- Naša molitvena litija na ovaj način kao verski obred traje i trajaće do Hristove pobede! Posebno, do promene bezakonog, neustavnog i diskriminatornog ”Zakona”. Neprestano ponavljamo i ponavljaćemo da je dužnost Crkve da, poštujući telesno, ipak prvenstveno štiti duhovno zdravlje vernog naroda i svih ljudi, a posebno danas kada su i dalje na snazi diskriminatorne i neustavne odredbe Zakona o slobodi veroispovesti ili uverenja i pravnom položaju verskih zajednica. Lekari koji se, zajedno sa vernim narodom i građanima, ovih dana masovno bore protiv korona virusa, ali i protiv virusa bratomržnje, bezakonja i nepravde, najbolje znaju da telesno ište i duhovno zdravlje čoveka i da jedno bez drugoga ne ide. Prvi uslov za sveopšte zdravlje jeste spokojstvo i osećaj prisutnosti elementarne slobode, pravde i jednakosti za svakog čoveka, čega je, na žalost, ponajviše nedostajalo i sve više nedostaje u Crnoj Gori, kažu iz Episkopskog saveta, uz tvrdnju da zdravstvene vlasti Crne Gore, oličene u Ministarstvu zdravlja, ovom prilikom nisu zabranile javne priredbe (zabavne, muzičke i slične događaje na otvorenom prostoru), kao ni ostale vidove javnih okupljanja, i to najnovije mere najviše osporava i delegitimiše u svakom, a posebno u pravnom smislu, što su već uočili ne samo članovi našeg Pravnog saveta, nego i stručni predstavnici civilnog sektora.

- Od Uprave policije tražimo ne samo mi, nego i sav civilizovani svet, da prestane sa sramnim zloupotrebama svojih ovlašćenja vršenjem nasilja nad građanima i rušenjem crkvenih objekata. Pozivamo Vladu Crne Gore kao nosioca izvršne vlasti da neodložno obustavi najavljeni izgon iz Crne Gore sveštenika Miroslava Mihajlovića iz Plužina, Siniše Smiljića iz Ulcinja, Saše Janjića iz Pljevalja, jeromonaha Nikolaja (Stamatovića) iz Bijelog Polja, kao i administrativno bezakonje, prvi put takve vrste u istoriji Crne Gore, nad našim sveštenstvom i monaštvom kojima godinama, iako ispunjavaju sve zakonom propisane uslove, ne odobravaju privremene boravke u Crnoj Gori, i da omogući spajanje sa porodicom đakonu Konstantinu Dojiću, kanadskom državljaninu iz Nikšića. Snaga države se pokazuje vladavinom prava i umećem iznalaženja najboljih rešenja u korist svih građana, a ne zloupotrebom institucija i monopola sile, zahtev je iz Episkopskog saveta koji je otišao na državne adrese, koji zahteva od ''onih narodnih predstavnika koji javno najavljuju litije i, s tim u vezi, moguće građanske sukobe, da se od toga uzdrže i da ostave crkvenim ustanovama da osmišljavaju način budućeg crkvenog otpora prema bezakonju koje nas je snašlo'', koji je još jednom pozvao sve na mir, pomirenje i obnovu bratske ljubavi čvrsto verujući u konačnu pobedu istine nad laži, pravde nad nepravdom, zakona nad bezakonjem i poretka nad besporetkom znajući da je ”svaka sila do vremena, Božija svevremena”.

MILU PREPORUČUJU, CRKVI NAREĐUJU

- Zabrinjava i to što se predsedniku Crne Gore i tzv. SUBNOR-u Crne Gore ”preporučuje” odlaganje ranije najavljenih javnih okupljanja, a Crkvi se litije kao mirna javna okupljanja izvan pravoslavnih hramova i manastira izričito zabranjuju. Na žalost, i ovom prilikom se nad Crkvom, sveštenstvom, monaštvom i jernim narodom primenjuju političke, a ne zdravstvene mere, iako je 2. juna ove godine zvanično proglašen kraj epidemije u Crnoj Gori, kažu iz Episkoopskog saveta SPC u Crnoj Gori.