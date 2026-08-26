OVO JE JEDNA OD NAJNEOBIČNIJIH ULICA U PARIZU: Nema ni 10 metara, a umesto kolovoza ima stepenice

PARIZ ima više od 6.000 ulica, avenija i drugih saobraćajnica, ali jedna od njih toliko je kratka da možete da je pređete za svega nekoliko sekundi.

Roger-Viollet via AFP / Roger Viollet / Profimedia

Nema automobila, nema trotoara, a nema čak ni klasičnog kolovoza.

Zapravo, čitava ulica sastoji se od 14 stepenika.

Zove se Rue des Degrés, nalazi se u drugom arondismanu Pariza i duga je svega 5,75 metara, što je čini najkraćom ulicom francuske prestonice.

Ulica koju možete da pređete za nekoliko sekundi

Rue des Degrés široka je oko 3,3 metra i povezuje Rue de Cléry i Rue Beauregard u kvartu Bonne-Nouvelle.

Razlika u visini između dve ulice rešena je stepenicama, pa je tako nastao jedan od najneobičnijih pariskih prolaza.

Ime joj savršeno odgovara „degrés“ na francuskom označava stepenice, odnosno stepene.

Ali iako više liči na kratko stepenište između dve zgrade, ona ima status ulice.

Nema nijedna vrata, čak ni prozor

Još jedan detalj čini je neobičnom.

Na Rue des Degrés ne postoji nijedan ulaz u kuću ili prodavnicu.

Zidovi koji je okružuju nemaju ni vrata ni prozore, pa niko zapravo ne može da kaže da mu je kućni ulaz u najkraćoj ulici Pariza.

To znači da ovde nećete pronaći pariske kafiće, male pekare, butike ili terase koje obično vezujemo za ulice francuske prestonice.

Samo stepenice između dva visoka zida.

Nastala je pre skoro četiri veka

Iako izgleda kao neobična urbanistička slučajnost, Rue des Degrés ima dugu istoriju.

Prema podacima Grada Pariza, ulica je nastala 1634. godine, nakon rušenja dela nekadašnjih utvrđenja Karla V.

Postoji i mnogo dramatičnija priča povezana sa ovim mestom.

Na ulici se nalazi ploča koja podseća da su baron de Bac i njegovi saradnici ovde navodno pokušali da organizuju spasavanje francuskog kralja Luja XVI, ujutru 21. januara 1793. godine - samo nekoliko sati pre njegovog pogubljenja.

Najduža pariska ulica je skoro 760 puta duža

Koliko je Rue des Degrés zaista mala najbolje pokazuje poređenje sa drugim pariskim rekorderom.

Najduža ulica u gradu, Rue de Vaugirard, prostire se na čak 4.360 metara.

Drugim rečima, dok bi vam za nju bila potrebna ozbiljna šetnja, Rue des Degrés možete da pređete dok neko pored vas tek otključava telefon da napravi fotografiju.

I možda je upravo u tome njena čar.

U gradu u kojem turisti čekaju u redovima ispred svetski poznatih znamenitosti, jedna od najneobičnijih atrakcija sakrivena je između dve obične ulice.

Nema ulaznice, nema radno vreme i za njen obilazak vam nije potrebno više od 14 koraka.

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