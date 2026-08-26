TURISTI OPREZ: Grčka izdala crveno upozorenje zbog rizika od požara na Jonskim ostrvima
Grčke vlasti izdale su danas crveno upozorenje zbog veoma visokog rizika od izbijanja šumskih požara na Jonskim ostrvima.
Grčko Ministarstvo za klimatsku krizu i civilnu zaštitu svrstalo je Jonska ostrva u četvrtu, najvišu kategoriju rizika od požara, preneo je Juronjuz.
Zbog toga je u potpunosti aktiviran Nacionalni mehanizam civilne zaštite, uz angažovanje potrebnog osoblja, opreme i drugih resursa za pripremu i reagovanje u slučaju požara i upravljanje njegovim posledicama.
Predviđen je i početak kratkoročnih mera oporavka, pomoći i podrške stanovništvu u slučaju katastrofe.
Visok rizik, odnosno treća kategorija, prognoziran je za Atiku, pojedine oblasti na kopnu i sva ostala grčka ostrva.
Situacija sa nekoliko požara u drugim delovima zemlje je poboljšana.
Požar koji je juče izbio na području kamenoloma, otpada i niskog rastinja u oblasti Eliniko na ostrvu Salamina lokalizovan je i, prema podacima Vatrogasne službe, nema opasnosti od njegovog daljeg širenja.
Požar u oblasti Agios Vlasios u Viotiji takođe je uglavnom stavljen pod kontrolu, dok vatrogasci nastavljaju da gase preostala žarišta.
Vlasti su juče pozvale stanovnike oblasti Cukalades da se evakuišu i upute ka Livadiji.
Požar koji je izbio u šumskom području kod Stefanija u Viotiji takođe više nema aktivni front.
Vatrogasci su tokom noći intervenisali na nekoliko lokacija, a sada se uglavnom bave preostalim žarištima.
(Tanjug)
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