TURISTI OPREZ: Grčka izdala crveno upozorenje zbog rizika od požara na Jonskim ostrvima

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Grčke vlasti izdale su danas crveno upozorenje zbog veoma visokog rizika od izbijanja šumskih požara na Jonskim ostrvima.

Grčko Ministarstvo za klimatsku krizu i civilnu zaštitu svrstalo je Jonska ostrva u četvrtu, najvišu kategoriju rizika od požara, preneo je Juronjuz.

Zbog toga je u potpunosti aktiviran Nacionalni mehanizam civilne zaštite, uz angažovanje potrebnog osoblja, opreme i drugih resursa za pripremu i reagovanje u slučaju požara i upravljanje njegovim posledicama.

Predviđen je i početak kratkoročnih mera oporavka, pomoći i podrške stanovništvu u slučaju katastrofe.

Visok rizik, odnosno treća kategorija, prognoziran je za Atiku, pojedine oblasti na kopnu i sva ostala grčka ostrva.

Situacija sa nekoliko požara u drugim delovima zemlje je poboljšana.

Požar koji je juče izbio na području kamenoloma, otpada i niskog rastinja u oblasti Eliniko na ostrvu Salamina lokalizovan je i, prema podacima Vatrogasne službe, nema opasnosti od njegovog daljeg širenja.

Požar u oblasti Agios Vlasios u Viotiji takođe je uglavnom stavljen pod kontrolu, dok vatrogasci nastavljaju da gase preostala žarišta.

Vlasti su juče pozvale stanovnike oblasti Cukalades da se evakuišu i upute ka Livadiji.

Požar koji je izbio u šumskom području kod Stefanija u Viotiji takođe više nema aktivni front.

Vatrogasci su tokom noći intervenisali na nekoliko lokacija, a sada se uglavnom bave preostalim žarištima.

(Tanjug)

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