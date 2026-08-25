HALKIDIKI PUN, A TURISTI SVE ČEŠĆE BIRAJU OVO: Jeftiniji način letovanja postao hit

HALKIDIKI je i ovog leta prepun turista, ali jedan način odmora beleži posebno veliki rast interesovanja.

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Umesto klasičnog hotelskog smeštaja, sve više gostiju bira organizovane kampove, a popunjenost pojedinih kapaciteta na Halkidikiju dostiže čak 95 odsto.

I tu se sezona ne završava.

Interesovanje postoji i za prvu polovinu septembra, što pokazuje da kampovanje u Grčkoj više nije izbor samo malog broja avanturista sa šatorima, već sve ozbiljnija konkurencija klasičnom letovanju.

Od kraja juna gotovo sve popunjeno

Prema podacima Udruženja kampova Halkidikija koje prenose grčki mediji, popunjenost organizovanih kampova od kraja juna do kraja avgusta kreće se između 90 i 95 odsto.

Rezervacije su počele još u januaru, a najveće interesovanje beleže kampovi uz more.

Iako se kraj avgusta približava, potražnja ne prestaje. Turisti već rezervišu boravak tokom prve polovine septembra.

Halkidiki se tako izdvojio kao jedan od najjačih regiona kada je reč o kampovanju u Grčkoj.

Zašto turisti ponovo biraju kampove?

Jedan od glavnih razloga je - cena.

Kako rastu troškovi hotelskog smeštaja, hrane i prevoza, deo turista traži način da letovanje učini pristupačnijim.

Kampovanje im omogućava veću kontrolu nad troškovima, naročito porodicama koje ostaju deset ili više dana.

Ovaj trend posebno je primetan među samim Grcima. Prema rečima predstavnika Udruženja kampova Halkidikija, domaći gosti sada mogu da čine i do 40 odsto klijenata, a mnogi biraju bliže destinacije kako bi smanjili troškove putovanja.

Ipak, kampovi na Halkidikiju ne zavise samo od domaćih gostiju. Velika potražnja stiže i sa Balkana i drugih evropskih tržišta.

Kampovanje više ne znači samo šator

Ako vam na pomen kampa prvo padnu na pamet šator, vreća za spavanje i zajedničko kupatilo, ponuda na Halkidikiju danas može prilično da vas iznenadi.

Pored klasičnih mesta za šatore i kamp-prikolice, postoje bungalovi, mobilne kućice i luksuznije varijante smeštaja.

Pojedini kompleksi imaju sopstvene plaže, restorane, barove i brojne sadržaje, pa granica između klasičnog kampa i turističkog rizorta postaje sve manja.

Na Sitoniji, na primer, postoje kompleksi koji se i sami predstavljaju kao „luxury camping“, sa smeštajem neposredno uz tirkizno more.

Kampovanje se vraća širom Grčke

Halkidiki nije usamljen slučaj.

Prema podacima koje je početkom avgusta objavila „Katimerini“, broj noćenja u grčkim kampovima ove godine procenjuje se na oko 20 odsto više nego pre tri godine.

Predsednik Panhelenskog udruženja kampova Konstantinos Demiris naveo je da je poslednje dve godine primetan rast broja gostiju koji ovaj način odmora biraju za letovanje, posebno među Grcima.

Septembar bi mogao da produži sezonu

Posebno je zanimljivo što se interesovanje ne završava poslednjeg dana avgusta.

Na Halkidikiju već postoji dobra potražnja za prvom polovinom septembra, što bi kampovima moglo da produži veoma uspešnu sezonu.

Za turiste koji ne zavise od školskog raspusta, septembar ima i druge prednosti - manje gužve, prijatnije temperature i još uvek dovoljno toplo more.

A ovogodišnji podaci pokazuju da bi, uz apartmane i hotele, još jedan oblik smeštaja mogao sve češće da se nađe na spisku onih koji planiraju letovanje u Grčkoj.

Šator možda nije za svakoga, ali kampovanje na Halkidikiju odavno više ne znači samo šator.

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