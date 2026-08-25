STREET FOOD FESTIVAL U SOKOBANJI: Uživanje za sva čula

Sokobanja je proteklih dana bila u znaku prvog STREET FOOD FESTIVALA, koji promoviše najpopularniji trend u gastronomiji – uličnu hranu iz različitih krajeva sveta sa muzikom, druženjem i letnjom atmosferom najposećenije banje u Srbiji.

Foto: Street food festival

Ponuda je zamišljena tako da zadovolji različite ukuse, od ljubitelja tradicionalnijeg fast fooda do onih koji vole da isprobavaju nove i neobične kombinacije. Foto: Street food festival

Od američkih burgera i hotdoga do kineskih damplinga i sokobanjskih ćevapa, posetioci su imali priliku da na jednom mestu probaju različite ukuse i istraže savremenu street food ponudu.

Foto: Street food festival

Prepoznatljivim beogradskim brendovima ulične hrane, pridružili su se i mali proizvođači iz sokobanjskog kraja, među kojima su: SUNO; Tajna Rtnja, Bumerang…

Foto: Milan Đorđević, “SUNO” Sokobanja

“SUNO je domaći brend zdravih grickalica i prirodnih slatkiša koji smo pokrenuli moja supruga Dragana i ja nakon povratka iz Dubaija.

Bavimo se proizvodnjom dehidriranog voća i voćnih rolnica bez dodatog šećera, oslanjajući se na domaće sirovine. Imamo malu sušaru i to je za sada kućna proizvodnja, ali planiramo povećanje kapaciteta uz širenje na tržištu.

Svi naši proizvodi su 100% prirodni, bez šećera, bez ikakvih aditiva. Ništa ne zamrzavamo, koristimo samo sveže voće,osim tropskog koje ne uspeva kod nas.

Proizvodimo i začine od sušenog povrća, a imamo i manju količinu rtanjskog čaja. U postupku smo kreiranja novog proizvoda - himalajske soli sa tartufima sa Ozrena ”, objašnjava nam Milan Đorđević, vlasnik brenda.

Voće i povrće su sa teritorije Sokobanje, bilje i plodovi sa Rtanje i Ozrena, tako da su svi proizvodi originalni, sa upakovanim mirisima i ukusima banje.

Foto: Brankica Miladinović, Udruženje “Tajna Rtnja” Sokobanja

Plodovi prirode koja je prema Sokobanji bila izdašna, originalna receptura, maštoviti dizajn karakterišu i proizvode sokobanjskog udruženja “Tajna Rtnja”.

“To nije samo brend, prodaja ili proizvodnja, već sačuvana tajna prirode i tradicije u svakoj tegli i flaši. Izdvojila bih našu staru šljivu iz 2003. godine, kao nešto već tradicionalno i neobične likere od ljubičica, zove, bagrema, rtanjskog čaja borovih iglica i šišarkica. Na prvom STREET FOOD Festivalu predstavljamo i naše novitete – domaći džin i rakije sa šljokicama, koje su jestive.

Meni je omiljena orahovača, spoj tradicije i noviteta, nije klasična, već spremljena po manastirskoj recepturi, sa narandžom, kafom, cimetom, karanfilićem, vanilom i medom, što joj daje punoću ukusa. To je naš premijum proizvod.

Receptura je već zanimljiva priča, sve radim intuitivno, pa ako mi se svidi, počinje proizvodnja. Najvažnije mi je da proizvodi budu sa područja Sokobanje i da u sebi imaju pre svega dozu lekovitosti. Nisam sama u ovoj priči, imam podršku porodice i svih divnih žena okupljenih u udruženju, gde svaka radi nešto svoje, a zajedno činimo jednu veliku celinu koja se međusobno podržava”, naglašava Brankica Miladinović, osnivač i predsednica Udruženja “Tajna Rtnja”.

Uz grčki sladoled neodoljivog ukusa, sokobanjska ugostiteljska radnja “Bumerang” ponudila je domaće vafle sa prelivima I slatkišima, ali i ćevape, bez kojih se ne može zamisliti trpeza u Srbiji.

Foto: Marjan Jovanović, “Bumerang” Sokobanja

“U ponudi imamo četiri vrste ćevapa: novopazarski, sarajevski, sokobanjski i ono što je ovde novina – banjalučki. Razlikuju se po vrsti mesa i začinima koji se koriste. Prvi put smo na manifestaciji ovog tipa i veliko je interesovanje posetilaca. Deca biraju slatke proizvode, ali stariji prednost daju našim sokobanjskim ćevapima”, kaže vlasnik Marjan Jovanović.

Da je u Sokobanji svaka lokacija sjajna za organizaciju manifestacija, pokazuje i prvi STREET FOOD Festival, koji su organizatori smestili u park pored “male škole”.

“Da, lokacija je savršena, na samom početku šetališta, a prostor je dovoljno veliki i za ulične prodavce, za binu i veliki broj klupa i stolova za posetioce. Ovo je nešto sasvim novo, prilika i za meštane i za goste da probaju sa raznih strana sveta od svega po malo, ali i da uživaju u sasvim drugačijoj vrsti muzike. Želja nam je da, pre svega privučemo mlađe turiste, a punuda hrane je fantastična”, rekla nam je Daliborka Stevanović, direktorka Kulturnog centra Sokobanja.

Izjava Daliborke Stevanović, direktorke Kulturnog centra Sokobanja )

Prvo festivalsko veče bilo je u znaku elektronske muzike a za dobru atmosferu bili su zaduženi Anya i Andrew Meller.

Rock Night obeležili su hitovi “Bijelog dugmeta”, koje su uglas sa bendom „Pun mjesec iznad Bosne” pevali svi posetioci bez obzira na godine, dok je “Flashback”, kako i samo ime kazuje, publiku poveo na muzičko putovanje u prošlost.

Foto: Street food festival

Organizatori navode da je STREET FOOD Festival privukao pažnju mlađe populacije i doprineo bogatijoj i raznovrsnijoj turističkoj i kulturnoj ponudi Sokobanje, u kojoj se, prema njihovoj proceni, trenutno odmara oko 25.000 gostiju iz zemlje i inostranstva.

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