Turizam

NEBO SPREMA SPEKTAKL KRAJEM NEDELJE: Iz Evrope će moći da se vidi neobičan prizor pred svitanje

В.Н.

25. 08. 2026. u 12:05

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NEBO će pred kraj avgusta prirediti još jedan spektakl, samo dve nedelje nakon velikog pomračenja Sunca koje je privuklo pažnju širom sveta.

НЕБО СПРЕМА СПЕКТАКЛ КРАЈЕМ НЕДЕЉЕ: Из Европе ће моћи да се види необичан призор пред свитање

Foto: Nick Greaves; Agfa Awards Winner/Alamy/Profimedia

U noći između 27. i 28. avgusta 2026. godine dogodiće se duboko delimično pomračenje Meseca, a prizor će biti vidljiv iz Severne i Južne Amerike, Afrike i delova Evrope.

Iako formalno nije reč o potpunom pomračenju, nedostajaće vrlo malo.

U trenutku maksimuma čak 96,2 odsto Meseca biće prekriveno Zemljinom umbrom, odnosno njenom najtamnijom senkom.

Mesec bi mogao da dobije neobičnu boju

Tokom pomračenja Zemlja će se naći između Sunca i Meseca, a njena senka postepeno će prekrivati gotovo čitav Mesečev disk.

Zbog toga će veliki deo Meseca postati znatno tamniji, a moguće su i crvenkaste ili bakarne nijanse.

Upravo zbog dubine ovog pomračenja prizor će vizuelno biti veoma blizak potpunom pomračenju, iako će mali deo Meseca ostati izvan najtamnije Zemljine senke.

Evropa će morati rano da ustane

Za posmatrače u delovima Evrope glavni problem neće biti kasni noćni sat - već svitanje.

Pomračenje će se odigravati dok se Mesec približava zapadnom horizontu, pa će na mnogim evropskim lokacijama biti vidljiv samo deo događaja pre nego što Mesec zađe.

Zbog toga će biti važno pronaći mesto sa otvorenim pogledom ka zapadnom i jugozapadnom horizontu, bez visokih zgrada, brda ili drveća. Interaktivna karta pokazuje da vidljivost značajno varira u zavisnosti od dela Evrope.

Teleskop vam nije potreban

Za razliku od brojnih astronomskih pojava koje je teško uočiti golim okom, za pomračenje Meseca nije potrebna posebna oprema.

A nije potrebna ni zaštita za oči.

Pomračenje Meseca potpuno je bezbedno posmatrati golim okom, dok dvogled ili teleskop mogu samo da omoguće bolji pogled na granicu Zemljine senke i površinu Meseca.

Najvažniji uslov biće - vedro nebo.

Avgust 2026. ostaće upamćen po nebu

Ovo pomračenje stiže samo šesnaest dana nakon potpunog pomračenja Sunca 12. avgusta, koje je bilo vidljivo iz delova Evrope.

U 2026. godini ukupno se dešavaju četiri pomračenja – dva Sunca i dva Meseca – a događaj 27. i 28. avgusta poslednji je u ovogodišnjem nizu.

Za one koji vole da putovanja spajaju sa posmatranjem neba, ovo je još jedan razlog da poslednje avgustovske dane provedu daleko od gradskih svetala.

A oni koji se u petak probude dovoljno rano mogli bi da vide neobičan prizor – gotovo ceo pun Mesec kako nestaje u Zemljinoj senci neposredno pred svitanje.

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