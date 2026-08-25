UPOLA JEFTINIJE BRČKANJE: Koliko košta letovanje u septembru

POČETAK septembra je za deo građana pravi trenutak za odlazak na more. Temperature su prijatnije, voda je topla, najveće letnje gužve prolaze, amožda je najvažnije što mogu upola jeftinije da letuju i manje opteretekućni budžet. Turističke agencije još nude aranžmane za Grčku, Tursku, Kipar, Egipat i druge destinacije. Međutim, pažljivo sa očekivanjima, jerpojedine lokacije i dalje drže visoke cene, pogotovo one gde je i oktobarudaran. U Nacionalnoj asocijaciji turističkih agencija (JUTA) kažu namda je još početkom sezone dosta septembarskih aranžmana prodato, ali daima još dobrih ponuda za desetodnevni odmor od 120 do 150 evra po osobi.

Foto: Tanjug/AP/Michael Varaklas

Septembar neretko biraju porodice sa malom decom, koja još nisu pošla u školu, mladi ljudi koji uzimaju odmor van špica sezone, ali i penzioneri.

- Još početkom sezone dosta septembarskih ponuda je prodato - kaže nam direktor JUTA Aleksandar Seničić. - Starija populacija turista bira ponude posle 5. septembra i praksa je pokazala da su često već bili na jednom letovanju tokom maja, kada su takođe povoljniji aranžmani. Tako se reše da na dva letovanja potroše možda čak i manje novca nego na jedno u udarnom periodu sezone.

"Ol inkluziv" na ceni PRILIKOM odabira lokacije shodno cenama, treba uzeti i u obzir da za destinacije van Grčke, "jače ponude" su one "ol inkluziv". Pa tako, primera radi, u Hurgadi može da se letuje za oko 700 evra po osobi, nedelju dana u hotelu sa pet zvezdica. Za isti novac, putnici mogu odabrati i Krit. Za one koji mogu da spakuju kofere nekoliko dana pred put, septembar donosi "last minut" aranžmane, koji se mogu naći za manje od 200 evra po osobi.

Severni deo Grčke i dalje je najpopularniji među srpskim turistima. Turska takođe u periodu koji dolazi nudi sniženja. Ali, ne pojeftinjuje sve u isto vreme, pa su pojedine destinacije još "na ceni", jer je tamo sezona produžena.

- Egipat i Tunis još su među skupljim ponudama, jer je tamo špic sezone baš u oktobru. Na malo kojim lokacijama može da se kupa u to doba godine, pa maksimalno iskorišćavaju tu priliku. Isto važi i za Kipar - zaključuje naš sagovornik.

Do 5. septembra, cene su za oko 20 odsto niže nego tokom najtoplijih meseci. Dešava se da ima još jeftinijih ponuda. Nakon tog perioda, letovanje može da bude i do 50 odsto jeftinije. Naročito kada je reč o apartmanima, mada i pojedini hoteli nude pristupačnije cene.

- Kada govorimo o apartmanima u Grčkoj, imamo ponude od 5. septembra 250 evra po osobi, deset dana sa prevozom. Još povoljniji period sledi od 10. septembra, kada najam apartmana, sa prevozom, putnike može da košta od 120 do 150 evra. Ako se uzme u obzir da su od kraja maja iste ove lokacije koštale od 300 do 400 evra po osobi, ušteda je značajna - kaže Seničić.

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