ČETIRI DANA ZABAVE NA OBALI TISE: Ova varoš u Srbiji krajem avgusta postaje veliki festival

NOVI BEČEJ će poslednjih dana avgusta ponovo postati jedno od najživljih mesta u Vojvodini.

Nenad MIHAJLOVIC / AFP / Profimedia

Od 27. do 30. avgusta na obali Tise održavaju se 32. Velikogospojinski dani - Gospojina 2026, jedna od najposećenijih porodičnih manifestacija u Srbiji.

Posetioce tokom četiri dana očekuju besplatni koncerti, kuvanje riblje čorbe, etno-bazar, zanatsko pivo, tamburaši, folklor, program za decu i tradicionalna revija paradnih zaprega.

A sve se odvija na jednoj od najlepših lokacija u ovom delu Banata - uz samu Tisu.

Sve počinje Velikogospojinskom litijom

Program počinje u četvrtak, 27. avgusta, tradicionalnom Velikogospojinskom litijom od Crkve Svetog Nikolaja Mirlikijskog u centru Novog Bečeja do malog manastira na Tiskom keju.

Istog dana otvara se i Ulica zanatskog piva u Gimnazijskoj ulici, koja će raditi tokom sva četiri dana manifestacije i okupiti ljubitelje kraft piva i rok muzike.

A već narednog dana Novi Bečej će zamirisati na jedan od specijaliteta bez kojih je teško zamisliti boravak kraj Tise.

Kotlići na obali Tise

Petak, 28. avgust, donosi tradicionalni „Gospojinski kotlić“.

Na platou kraj reke takmičari će pripremati riblju čorbu na otvorenoj vatri, dok će atmosferu upotpuniti Tamburaški orkestar Novi Bečej.

Istog dana posetioci će moći da prošetaju Etno-bazarom, a na programu je i međunarodna folklorna manifestacija „Gospojinsko kolo“.

Veče je rezervisano za muziku.

Na Tiskom keju nastupiće Ana Bekuta, a koncert počinje u 21 čas.

Subota vraća devedesete

Sledećeg dana program dobija potpuno drugačiji ritam.

Subota, 29. avgust, rezervisana je za veliku „Dance 90-te“ žurku.

Na jednoj bini okupiće se poznata imena muzike devedesetih - Ela B, Slađana Delibašić, Ivan Gavrilović, Trik FX, B3, Anabela, Sindi i drugi izvođači.

Tokom dana nastavljaju se Etno-bazar i programi za najmlađe, a biće održana i sportska takmičenja.

Konjske zaprege kao jedan od simbola Gospojine

Nedelja donosi jedan od najupečatljivijih prizora čitave manifestacije.

Na Tiskom keju biće održana 32. Revija paradnih zaprega, jedna od najvećih manifestacija ove vrste u Srbiji.

Okupljanje učesnika počinje u 11 časova, dok je početak revije zakazan za podne.

Ovaj događaj godinama čuva konjičku tradiciju Novog Bečeja i predstavlja jedan od najprepoznatljivijih delova Velikogospojinskih dana.

Tea Tairović i Peđa Jovanović za kraj

Poslednje veče donosi i dva velika koncerta.

Od 20 časova nastupa Peđa Jovanović, a od 22 časa Tea Tairović.

Tačno u ponoć četvorodnevna manifestacija biće završena tradicionalnim vatrometom nad Tisom.

I sve to bez ulaznice

Za one koji razmišljaju o izletu krajem avgusta posebno je zanimljivo što su koncerti i veliki deo pratećeg programa besplatni. Aktuelni program za 2026. navodi besplatan ulaz na koncerte, takmičenja i prateće manifestacije.

Velikogospojinski dani imaju tradiciju dužu od tri decenije, a manifestacija je i nosilac oznake „Najbolje iz Vojvodine“.

Zato oni koji krajem avgusta žele kratak izlet po Srbiji mogu da spoje šetnju uz Tisu sa tradicionalnom hranom, muzikom i programom koji traje praktično čitav dan.

Od kotlića i tamburaša do densa devedesetih i velikih koncerata - Novi Bečej će od 27. do 30. avgusta živeti u znaku Gospojine.

Zabranjeno je preuzimanje, prenošenje, kopiranje i objavljivanje ovog teksta, u celosti ili delimično, uključujući prilagođene prevode i prerade, bez jasnog navođenja izvora uz aktivan link ka sajtu www.novosti.rs