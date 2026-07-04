TAKSI PREVARA U GRČKOJ Taksista turistima naplatio 175 evra vožnju od aerodroma: Policija ga odmah uhapsila
TAKSISTA (21) uhapšen je u petak ujutru u centru Atine zbog sumnje da je američkim turistima višestruko naplatio vožnju od aerodroma do grada. Umesto propisane cene, turisti su za jednu vožnju platili čak 175 evra.
Prema informacijama grčkih medija, mladi taksista prevezao je američke turiste od aerodroma „Elefterios Venizelos“ do centra Atine.
Kada su stigli na odredište, vožnju im je naplatio čak 175 evra.
NAPLATIO IM ČETIRI PUTA VIŠE
Kako prenose grčki mediji, iznos koji je taksista naplatio bio je čak četiri puta veći od propisane cene za ovu relaciju.
Slučaj je ubrzo dospeo do policije, a 21-godišnji vozač uhapšen je u centru Atine.
Međutim, tokom dalje provere otkriven je još jedan problem.
POLICIJA OTKRILA JOŠ JEDAN PROBLEM
Nadležni su utvrdili da mladić nije posedovao posebnu dozvolu neophodnu za obavljanje taksi delatnosti.
Protiv uhapšenog je podneta krivična prijava.
Nakon što je slučaj obradilo Odeljenje saobraćajne policije Atine, 21-godišnjak je priveden nadležnom tužiocu.
Slučaj dolazi u jeku turističke sezone, kada veliki broj stranih turista posećuje Atinu i druga popularna mesta u Grčkoj.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ORBAN SE OGLASIO ZBOG SITUACIJE U ZEMLjI: Izdao hitno upozorenje
LIDER mađarske opozicione stranke Fides i bivši premijer zemlje Viktor Orban optužio je danas vladu stranke Tisa da vodi zemlju ka diktaturi, nakon polemike izazvane izjavama bivšeg predsednika Janoša Adera o planiranim smenama državnih funkcionera.
05. 07. 2026. u 12:34
Oglasila se Kosjerina posle vesti da je Mirka menja u kvizu "Ja volim Srbiju": "Tako su stajale stvari..."
VEST da bi glumica Mirka Vasiljević od septembra mogla da preuzme voditeljsku ulogu u kvizu "Ja volim Srbiju", umesto dosadašnje voditeljke Dragane Kosjerine, izazvala je veliku pažnju javnosti.
05. 07. 2026. u 21:54
STRAŠNO: Predozirao se unuk Ere Ojdanića - drama u Resniku
UNUK Ere Ojdanića, Andrija Ojdanić danas se predozirao narkoticima, zbog čega je morala da reaguje hitna pomoć.
03. 07. 2026. u 18:30
Komentari (0)