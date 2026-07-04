TAKSI PREVARA U GRČKOJ Taksista turistima naplatio 175 evra vožnju od aerodroma: Policija ga odmah uhapsila

TAKSISTA (21) uhapšen je u petak ujutru u centru Atine zbog sumnje da je američkim turistima višestruko naplatio vožnju od aerodroma do grada. Umesto propisane cene, turisti su za jednu vožnju platili čak 175 evra.

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Prema informacijama grčkih medija, mladi taksista prevezao je američke turiste od aerodroma „Elefterios Venizelos“ do centra Atine.

Kada su stigli na odredište, vožnju im je naplatio čak 175 evra.

NAPLATIO IM ČETIRI PUTA VIŠE

Kako prenose grčki mediji, iznos koji je taksista naplatio bio je čak četiri puta veći od propisane cene za ovu relaciju.

Slučaj je ubrzo dospeo do policije, a 21-godišnji vozač uhapšen je u centru Atine.

Međutim, tokom dalje provere otkriven je još jedan problem.

POLICIJA OTKRILA JOŠ JEDAN PROBLEM

Nadležni su utvrdili da mladić nije posedovao posebnu dozvolu neophodnu za obavljanje taksi delatnosti.

Protiv uhapšenog je podneta krivična prijava.

Nakon što je slučaj obradilo Odeljenje saobraćajne policije Atine, 21-godišnjak je priveden nadležnom tužiocu.

Slučaj dolazi u jeku turističke sezone, kada veliki broj stranih turista posećuje Atinu i druga popularna mesta u Grčkoj.