NIKOLA SE VRAĆAO IZ GRČKE, PA NALETEO NA OPASNOST NA AUTO-PUTU: „Sva sreća, oštećena mi je samo plastika“ – odmah upozorio Srbe
SRPSKI turista Nikola, koji je ove godine odlučio da letuje u Grčkoj, oglasio se jutros sa važnim upozorenjem za sve naše građane koji se vraćaju sa odmora. Kako tvrdi, na auto-putu kroz Severnu Makedoniju naišao je na veliku stenu koja može predstavljati ozbiljnu opasnost za vozače.
Prema njegovim rečima, stena se nalazi desetak minuta vožnje nakon druge naplatne rampe u Severnoj Makedoniji, kada se putuje iz pravca Grčke.
Nikola navodi da je i sam naleteo na nju, ali da je, srećom, prošao bez ozbiljnijih posledica.
„SVA SREĆA, OŠTEĆENA MI JE SAMO ZAŠTITNA PLASTIKA“
Svoje iskustvo podelio je u Fejsbuk grupi „Grčka info“, želeći da upozori druge vozače koji se vraćaju istom rutom.
„Sva sreća, oštećena mi je samo zaštitna plastika na šasiji i nastavio sam dalje. Da li je još neko imao ovo iskustvo, jer su mi na sledećoj naplatnoj rampi rekli da su ljudi već prijavljivali, da su upoznati sa problemom i da su ekipe na terenu“, napisao je Nikola.
Njegovo upozorenje posebno je važno u jeku turističke sezone, kada veliki broj građana Srbije automobilom putuje ka Grčkoj ili se vraća sa letovanja.
A ONDA NOVO IZNENAĐENjE NA AUTO-PUTU
Međutim, tu se neprijatnosti nisu završile.
Samo nekoliko kilometara kasnije Nikola je naišao na još jednu nesvakidašnju situaciju.
Kako je naveo, pored auto-puta ugledao je ogromnog psa koji se slobodno kretao uz kolovoz.
„Posle par kilometara nailazim na ogromnog psa koji se šeta pored auto-puta. Šta je ovo, je l' moguće?“, upitao se Nikola.
UPOZORENjE ZA SVE KOJI SE VRAĆAJU IZ GRČKE
Nikola je svoje iskustvo podelio kako bi upozorio vozače da budu posebno oprezni tokom prolaska kroz Severnu Makedoniju.
Vozačima koji se vraćaju iz Grčke savetuje se dodatna pažnja i prilagođavanje brzine uslovima na putu, posebno na deonicama na kojima se mogu pojaviti prepreke na kolovozu.
Nikolina objava brzo je privukla pažnju članova grupe, a njegovo iskustvo još jednom pokazuje koliko se situacija na putu može promeniti u samo nekoliko kilometara.
Preporučujemo
SRPSKI ROŠTILj JE GLAVNA TEMA: Cenovnik sa mora izazvao nevericu
03. 07. 2026. u 08:29
LETO U SRBIJI OD 40.000 DO 70.000 DINARA: Provedite godišnji odmor gotovo bez troška
23. 06. 2026. u 13:47
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ORBAN SE OGLASIO ZBOG SITUACIJE U ZEMLjI: Izdao hitno upozorenje
LIDER mađarske opozicione stranke Fides i bivši premijer zemlje Viktor Orban optužio je danas vladu stranke Tisa da vodi zemlju ka diktaturi, nakon polemike izazvane izjavama bivšeg predsednika Janoša Adera o planiranim smenama državnih funkcionera.
05. 07. 2026. u 12:34
Oglasila se Kosjerina posle vesti da je Mirka menja u kvizu "Ja volim Srbiju": "Tako su stajale stvari..."
VEST da bi glumica Mirka Vasiljević od septembra mogla da preuzme voditeljsku ulogu u kvizu "Ja volim Srbiju", umesto dosadašnje voditeljke Dragane Kosjerine, izazvala je veliku pažnju javnosti.
05. 07. 2026. u 21:54
STRAŠNO: Predozirao se unuk Ere Ojdanića - drama u Resniku
UNUK Ere Ojdanića, Andrija Ojdanić danas se predozirao narkoticima, zbog čega je morala da reaguje hitna pomoć.
03. 07. 2026. u 18:30
Komentari (0)