NIKOLA SE VRAĆAO IZ GRČKE, PA NALETEO NA OPASNOST NA AUTO-PUTU: „Sva sreća, oštećena mi je samo plastika“ – odmah upozorio Srbe

SRPSKI turista Nikola, koji je ove godine odlučio da letuje u Grčkoj, oglasio se jutros sa važnim upozorenjem za sve naše građane koji se vraćaju sa odmora. Kako tvrdi, na auto-putu kroz Severnu Makedoniju naišao je na veliku stenu koja može predstavljati ozbiljnu opasnost za vozače.

Foto: Ann Cutting/Alamy/Profimedia

Prema njegovim rečima, stena se nalazi desetak minuta vožnje nakon druge naplatne rampe u Severnoj Makedoniji, kada se putuje iz pravca Grčke.

Nikola navodi da je i sam naleteo na nju, ali da je, srećom, prošao bez ozbiljnijih posledica.

„SVA SREĆA, OŠTEĆENA MI JE SAMO ZAŠTITNA PLASTIKA“

Svoje iskustvo podelio je u Fejsbuk grupi „Grčka info“, želeći da upozori druge vozače koji se vraćaju istom rutom.

„Sva sreća, oštećena mi je samo zaštitna plastika na šasiji i nastavio sam dalje. Da li je još neko imao ovo iskustvo, jer su mi na sledećoj naplatnoj rampi rekli da su ljudi već prijavljivali, da su upoznati sa problemom i da su ekipe na terenu“, napisao je Nikola.

Njegovo upozorenje posebno je važno u jeku turističke sezone, kada veliki broj građana Srbije automobilom putuje ka Grčkoj ili se vraća sa letovanja.

A ONDA NOVO IZNENAĐENjE NA AUTO-PUTU

Međutim, tu se neprijatnosti nisu završile.

Samo nekoliko kilometara kasnije Nikola je naišao na još jednu nesvakidašnju situaciju.

Kako je naveo, pored auto-puta ugledao je ogromnog psa koji se slobodno kretao uz kolovoz.

„Posle par kilometara nailazim na ogromnog psa koji se šeta pored auto-puta. Šta je ovo, je l' moguće?“, upitao se Nikola.

UPOZORENjE ZA SVE KOJI SE VRAĆAJU IZ GRČKE

Nikola je svoje iskustvo podelio kako bi upozorio vozače da budu posebno oprezni tokom prolaska kroz Severnu Makedoniju.

Vozačima koji se vraćaju iz Grčke savetuje se dodatna pažnja i prilagođavanje brzine uslovima na putu, posebno na deonicama na kojima se mogu pojaviti prepreke na kolovozu.

Nikolina objava brzo je privukla pažnju članova grupe, a njegovo iskustvo još jednom pokazuje koliko se situacija na putu može promeniti u samo nekoliko kilometara.