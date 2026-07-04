SRBI MASOVNO KUPUJU VIKENDICE, CENE VEĆ OD 15.000 EVRA: Ovo su najjeftinije lokacije, jedna je na 35 km od Beograda

VIKENDICE u Srbiji postale su jedna od najtraženijih nekretnina za beg iz grada, a na pojedinim lokacijama mogu se pronaći već za 15.000 evra. Dok Beograđani najčešće gledaju Kosmaj i Grocku, kupci sve više „češljaju“ Frušku goru, Divčibare, ali i delove Srbije koji tek postaju novi hit na tržištu.

Foto: Društvene mreže

Kuća pored reke, mala brvnara na planini ili vikendica sa voćnjakom – ono što je nekada za mnoge predstavljalo luksuz, danas je sve češće na listi prioriteta kupaca nekretnina.

Interesovanje za vikendice snažno je poraslo od početka pandemije, a potražnja se nastavila i tokom narednih godina.

Razlog je jednostavan – građani traže mir, prirodu i mesto na koje mogu da pobegnu iz gradske gužve. Istovremeno, deo kupaca u vikendicama vidi priliku za dodatnu zaradu kroz turističko izdavanje.

Cene se, međutim, drastično razlikuju.

Dok se pojedine vikendice mogu pronaći već za oko 15.000 evra, luksuzni objekti na popularnim lokacijama dostižu višestruko veće iznose.

VIKENDICE OD 15.000 EVRA NA 35 KILOMETARA OD BEOGRADA

Jedna od lokacija koja privlači kupce iz prestonice jeste Grocka.

Nalazi se na oko 35 kilometara od centra Beograda, a dodatnu prednost predstavlja blizina Dunava.

Na pojedinim lokacijama vikendice se mogu pronaći već za oko 15.000 evra.

Kuće sa većim placevima i voćnjacima uglavnom se nude po cenama između 38.000 i 44.000 evra.

Upravo kombinacija blizine Beograda, prirode i nižih cena čini ovaj deo Srbije zanimljivim za kupce koji ne žele da provode sate u vožnji do svoje vikendice.

OVDE VIKENDICE MOGU DA SE NAĐU I ZA 17.000 EVRA

Fruška gora godinama važi za jednu od najpopularnijih vikend destinacija u Srbiji.

Posebno su tražene lokacije u okolini Inđije, Beočina, Sremskih Karlovaca i Iriga.

Cene zavise od veličine objekta, placa i stanja nekretnine.

U Rakovcu se manje vikendice mogu pronaći po ceni od oko 37.500 evra.

Međutim, u Čortanovcima se objekti površine oko 32 kvadratna metra nude i za približno 17.000 evra.

Blizina Beograda i Novog Sada jedan je od glavnih razloga zbog kojih Fruška gora ostaje visoko na listi želja kupaca.

BEOGRAĐANI „POLUDELI“ ZA KOSMAJEM, ALI CENE VIŠE NISU MALE

Kosmaj je poslednjih godina postao jedna od najtraženijih lokacija za kupovinu vikendica u okolini Beograda.

Do pojedinih delova planine iz prestonice se stiže za oko sat vremena.

Upravo zbog toga veliki broj Beograđana bira Kosmaj za vikend odmor i beg iz grada.

Cene klasičnih vikendica uglavnom se kreću između 45.000 i 55.000 evra.

Ipak, na tržištu se pojavio i veliki broj luksuznih objekata i modernih naselja.

Cena kvadratnog metra u takvim kompleksima može da se kreće od oko 1.300 do čak 3.300 evra.

DIVČIBARE SVE TRAŽENIJE: BRVNARA OD 20.000 EVRA

Još jedna lokacija koja beleži rast interesovanja kupaca jesu Divčibare.

Mala brvnara može se pronaći po ceni od oko 20.000 evra.

Sa druge strane, moderni objekti i novogradnja značajno su skuplji.

Kuća površine oko 110 kvadratnih metara može koštati približno 90.000 evra.

Kupci nekretnine na Divčibarama sve češće ne posmatraju samo kao mesto za odmor.

Zbog razvoja turizma, deo vlasnika odlučuje se za izdavanje vikendica i apartmana tokom godine.

OVE DVE LOKACIJE TEK POSTAJU HIT

Kupci su počeli da traže nekretnine i van tradicionalno popularnih vikend destinacija.

Među lokacijama koje privlače sve veću pažnju izdvajaju se Zlatarsko jezero, odnosno Kokin Brod, i Prolom Banja.

Mir, netaknuta priroda i razvoj ruralnog i zdravstvenog turizma glavni su aduti ovih krajeva.

Upravo zbog toga pojedini kupci pokušavaju da pronađu nekretnine pre nego što cene značajnije porastu.

KUPITI GOTOVU VIKENDICU ILI GRADITI OD NULE?

To je jedno od prvih pitanja koje postavljaju budući vlasnici.

Kupovina gotove vikendice omogućava brzo useljenje, ali stariji objekti često kriju dodatne troškove.

Krov, instalacije, izolacija i stolarija mogu zahtevati ozbiljna ulaganja.

Sa druge strane, gradnja nove vikendice omogućava vlasniku da objekat prilagodi svojim potrebama.

Montažne kuće sve su popularnije zbog brzine gradnje, dok zidani objekti i dalje važe za izbor kupaca koji žele tradicionalniji način gradnje.

Sve više se koriste i kombinovani sistemi gradnje, koji spajaju različite materijale sa ciljem bolje energetske efikasnosti.

MODULARNE KUĆE POSTAJU NOVI HIT

Jedan od trendova koji se sve češće može videti jesu modularne kuće.

Njihova prednost je brza gradnja, moderan dizajn i mogućnost prilagođavanja objekta potrebama vlasnika.

Raste i interesovanje za ekološke materijale.

Među inovativnim rešenjima nalaze se i objekti koji koriste industrijsku konoplju kao građevinski materijal zbog njenih izolacionih karakteristika.

VIKENDICA KOJU ZAGREJETE PRE NEGO ŠTO STIGNETE

Savremene vikendice sve manje liče na nekadašnje „kućice u šumi“.

Solarni paneli, toplotne pumpe i podno grejanje postaju deo modernih objekata.

Posebno su popularni „Smart Home“ sistemi.

Vlasnik putem mobilnog telefona može da uključi grejanje nekoliko sati pre dolaska.

Na isti način moguće je kontrolisati rasvetu ili proveriti bezbednosne kamere dok je kuća prazna.

Za vikendice koje se ne koriste svakodnevno ovakvi sistemi mogu biti posebno praktični.

ČETIRI STVARI MORATE DA PROVERITE PRE NEGO ŠTO DATE NOVAC

Niska cena ne znači uvek i dobru kupovinu.

Pre potpisivanja ugovora prvo treba proveriti pravni status nekretnine i podatke u katastru.

Važno je utvrditi ko je vlasnik objekta i zemljišta, kao i da li postoje tereti ili nerešeni imovinsko-pravni odnosi.

Druga važna stvar je infrastruktura.

Proverite prilazni put, vodu i električnu energiju.

Ukoliko planirate da radite iz vikendice, proverite i kvalitet mobilnog signala i interneta.

Treća stvar je sam plac.

Osunčanost, nagib terena i mogućnost prilaza tokom zimskih meseci mogu značajno uticati na korišćenje nekretnine.

Na kraju, kod starijih objekata detaljno proverite krov, izolaciju i instalacije.

Vikendica od 15.000 evra može na prvi pogled izgledati kao odlična prilika, ali ukoliko zahteva kompletnu rekonstrukciju, konačni troškovi mogu biti višestruko veći.

NAJBOLjE PONUDE BRZO NESTAJU

Tržište vikendica u Srbiji poslednjih godina postalo je veoma dinamično.

Dobri objekti na traženim lokacijama često brzo pronađu kupca.

Zbog toga je važno redovno pratiti ponudu, ali ne donositi odluku samo na osnovu fotografija i niske cene.

Lični obilazak nekretnine, provera dokumentacije i realna procena dodatnih ulaganja mogu napraviti razliku između dobre investicije i veoma skupe greške.