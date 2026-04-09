NAJVIŠI VISEĆI MOST U EVROPI BIĆE IZGRAĐEN NA BALKANU: Investicija iznosi 6 miliona evra
BUDUĆI viseći most, ogroman projekat dužine 620 metara i visine 200 metara, mogao bi da stavi opštinu Parva u okrugu Bistrica-Nasaud na turističku mapu. Predsednik opštine ovaj projekat vidi kao spas za meštane i izuzetnu priliku da se oživi privreda u tom kraju.
- Naše područje je nekada bilo rudarsko, mesto gde su ljudi imali posao, imali novac, bila je to prosperitetna sredina. U jednom trenutku mesto je zapalo u zastoj, a jedini način da se taj zastoj prevaziđe jeste da oživimo, ako hoćete, iako to nikada nije bila njegova glavna odlika, turistički potencijal o kojem svi govore u Rumuniji - izjavio je Joan Strugari, predsednik opštine Parva.
Impozantan projekat košta čak 6 miliona evra, a radovi bi uskoro mogli da počnu.
- Mislim da možemo da počnemo već ove jeseni, negde posle avgusta, u septembru, odnosno tokom jula i avgusta da započnemo radove, a već sledeće godine bih voleo da otvorimo ovaj objekat. Već smo razgovarali sa turističkim agencijama iz Bukurešta koje su zainteresovane da naprave turističke pakete - dodao je Joan Strugari.
Meštani veruju da bi viseći most mogao da im promeni život.
- Verovatno će, kada se most izgradi, turizam procvetati u ovom kraju, jer već postoje pansioni - rekao je jedan meštanin.
- Dolazilo bi mnogo ljudi, turista sa svih strana. Doneli bi i novac sa sobom. Ako bi moglo i novca - smatra drugi meštanin.
Turističke agencije već pokazuju interesovanje za ovaj kraj, posebno jer predstavlja pristupnu tačku ka Nacionalnom parku planine Rodna.
- Ostao sam veoma prijatno iznenađen, otkrio sam nešto prelepo ovde, jedno divno mesto. Siguran sam da će ovaj kraj biti među vodećim turističkim destinacijama u Rumuniji - izjavio je Dan Karlova, predstavnik turističke agencije.
- Ovakva investicija svakako bi privukla turiste, što bi značilo dodatni izvor prihoda za lokalno stanovništvo, kroz razvoj turizma, posebno pansionskog smeštaja, ali i kroz povećan priliv ljudi u ovom području - rekao je Niku Skurtu, vlasnik jednog pansiona.
Selo ima relativno staro stanovništvo, jer je većina mladih otišla u inostranstvo. Danas tamo postoji svega pet pansiona, koji ne rade tokom cele godine, a prošle godine ih je posetilo tek oko 1.000 turista.
