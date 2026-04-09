TRAMP TRAŽIO OD NETANJAHUA DA SMANJI NAPADE NA LIBAN: Iranski zvaničnici zapretili su odgovorom na napade i mogućim okončanjem primirja

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zatražio je u telefonskom razgovoru od izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da smanji intenzitet napada Izraela na Liban kako bi se osigurao uspeh pregovora sa Iranom, izjavio je visoki zvaničnik američke administracije za NBC njuz.

Neimenovani zvaničk je naveo da je, iako su i administracija u Vašingtonu i Izrael naveli da Liban nije obuhvaćen sporazumom o prekidu vatre, Izrael pristao "da bude konstruktivan partner".

Kako je naveo, do telefonskog razgovora došlo je nakon što je Netanjahu juče javno obećao da će nastaviti snažne napade na Liban.

Iranski zvaničnici zapretili su odgovorom na napade i mogućim okončanjem primirja.

(Tanjug)

