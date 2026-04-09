TRAMP TRAŽIO OD NETANJAHUA DA SMANJI NAPADE NA LIBAN: Iranski zvaničnici zapretili su odgovorom na napade i mogućim okončanjem primirja
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zatražio je u telefonskom razgovoru od izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da smanji intenzitet napada Izraela na Liban kako bi se osigurao uspeh pregovora sa Iranom, izjavio je visoki zvaničnik američke administracije za NBC njuz.
Neimenovani zvaničk je naveo da je, iako su i administracija u Vašingtonu i Izrael naveli da Liban nije obuhvaćen sporazumom o prekidu vatre, Izrael pristao "da bude konstruktivan partner".
Kako je naveo, do telefonskog razgovora došlo je nakon što je Netanjahu juče javno obećao da će nastaviti snažne napade na Liban.
Iranski zvaničnici zapretili su odgovorom na napade i mogućim okončanjem primirja.
(Tanjug)
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
OLIVER Nort je američki politički komentator i penzionisani pukovnik Korpusa američkih marinaca koji svakom svojom pojavom podseti na kontroverze koje se vežu za njegovo ime.
