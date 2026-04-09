MOTIV JOŠ MISTERIJA: Istraga ubistva Uglješe T. (58) U Bečmenu i pogibije osumnjičenog Nemanje R. (30)

DA mi se Uglješa obratio, samo da mi se poverio... Možda sam mogao da mu pomognem.

Nemanju je bilo lako iskontrolisati, zato ne mogu da verujem da je bio spreman na nešto ovako užasno - kaže jedan od prvih komšija Uglješe T. (58) iz Bečmena kod Surčina, čije je beživotno telo nađeno u sredu oko 11.20, a za čiju smrt je osumnjičen njegov poznanik Nemanja R. (30), koji se, kako se sumnja, nakon zločina automobilom, koji je ukrao od tada već pokojnog Uglješe, zakucao u betonski krst u kružnom toku na ulazu u Petrovčić. Da li je to učinio namerno ili je izgubio kontrolu nad vozilom, po svoj prilici, ostaće misterija.

I dok policija pokušava da sklopi kockice stravičnog zločina i utvrdi da li je motiv ubistva Uglješe T., čije je telo nađeno sakriveno u fioci od kreveta, bila ljubomora, koristoljublje ili nešto treće, meštani Bečmena kažu da im i dalje nije jasno zašto su Nemanja T. i njegova supruga B. J. toliko vremena provodili sa mnogo starijim i slabo pokretnim komšijom. Nekada su, kažu komšije, dolazili zajedno, a nekada odvojeno.

- Oni su u poslednje vreme počeli malo intenzivnije da se druže. Iskreno, pitao sam se šta njih dvoje rade kod Uglješe, zašto dosađuju bolesnom čoveku koji se jedva kretao, starijem od njih skoro duplo... Istina je da je B. J. nekada i bez muža dolazila kod njega, ali za mene je opcija da je u pitanju preljuba potpuno isključena. Poznajem Uglješu ceo život, znam da nije takav čovek, a i zbog zdravstvenog stanja je potpuno nemoguće da je to istina - tvrdi prijatelj ubijenog čoveka. - Moguće je da mu je pomagala oko čišćenja kuće i kuvanja hrane.

Prema nezvaničnim informacijama, Uglješino dvorište je pokriveno video-nadzorom, tako da će policiji biti lako da utvrdi da je kobne večeri, odnosno kada se dogodilo ubistvo, u kući bila i Nemanjina supruga. Inspektori su je tokom uviđaja dovodili na mesto zločina, i nakon sat vremena odveli, ali iz Tužilaštva nije saopšteno u kom svojstvu je od nje uzet iskaz.